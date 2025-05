Mafia: The Old Country skal være et lineært, fortellingsdrevet spill i stil med en klassisk mafiafilm

HQ

Utvikler Hangar 13 og utgiver 2K lovet å dele en haug med informasjon om Mafia: The Old Country i dag, som en todelt avsløring i tråd med PAX East. Den første delen av dette har nå nettopp kommet, og den inkluderer en spennende gameplay-trailer som du kan se nedenfor, men også massevis av tilleggsinformasjon som du finner på spillets nettside.

HQ

For det første er den tidligere lekkede utgivelsesdatoen 8. august bekreftet (og til en lavere pris enn forventet på $ 49,99), men for å legge til dette nevnes det at spillet ikke vil være åpent, men i stedet vil være et "et lineært, fortellingsdrevet spill."

I tillegg til dette har en rekke narrative elementer blitt delt, inkludert at dette spillet tar sikte på å spille som en "klassisk mafiafilm" som følger Enzo Favara når han glir inn i kriminalitet og kommer "ansikt til ansikt med en rollebesetning av uforutsigbare allierte og halshuggende fiender i dette klassiske krimdramaet, rik på tidstypiske autentiske detaljer som vil fordype deg i denne forræderske middelhavsmiljøet."

Når det gjelder hvordan kampene fungerer, nevnes det at "historien utspiller seg i en tid da dyktighet med et stilettblad var en dødelig ressurs, og en lupara avsagd hagle var et vanlig skytevåpen", og at du kan slåss på nært hold og på avstand, og til og med bruke stealth takedowns for å komme trusselen i forkjøpet.

Ellers forklarer informasjonen at spillet vil by på en rekke forskjellige sicilianske kulisser og utsikter, inkludert "underjordiske krypter og smuldrende ruiner til bugnende vingårder og utsmykkede operahus", og at det å komme seg rundt kan involvere tidlige bilmodeller, men også hester.

Forvent litt mer informasjon om 1900-tallets actiontittel senere i dag når utviklerpanelet skjer på PAX East.