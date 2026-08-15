Magic: The Gathering - « The Hobbit er mer enn bare en hjertelig hyllest til Tolkiens verk: Det er et virkelig kraftverk som vil føre deg til seier i spillene dine

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Hvis det er én ting vi kan rose Magic: The Gathering for, som plasserer det langt over andre TCG-spill, er det selvfølgelig planleggingen og den perfekte timingen når det gjelder lanseringen av de nye settene. Det ferskeste eksemplet kom for noen dager siden, da de lanserte settet «Marvel: Super Heroes midt i den største kinotilstrømningen for en Marvel-film de siste årene, «Spider-Man: Brand New Day». Vi presenterte dette settet i detalj i en artikkel, og mens vi holdt på med det, åpnet vi noen boosterpakker for å styrke vårt splitter nye «Avengers Commander»-kortstokk.

Nå er imidlertid filmen ganske annerledes, selv om dette nye settet går langt utover filmversjonen. Magic: The Gathering - «Hobbiten» er nå i salg, men Wizards of the Coast har vært så vennlige å sende oss noen produkter fra dette settet, slik at vi kan vise dere i detalj hva dere kan forvente av Magics siste utflukt til Tolkiens univers og Midgard.

Nok en gang kunne ikke tidspunktet vært bedre for Midgard-universet. Store klassikere fra videospillkatalogen blir remastret, det er spennende prosjekter i horisonten, og det er 25-årsjubileet for kinopremieren av «Ringenes herre: Det første oppdraget», regissert av Peter Jackson, som sammen med «Ringenes herre: De to tårnene» og «Ringenes herre: Kongens hjemkomst» bidro til å introdusere halve verden for episk fantasy. Senere kom «Hobbiten»-filmene, også regissert av Jackson, der noen av skuespillerne fra «Ringenes herre»-besetningen vendte tilbake i sentrale roller i denne prequelen om Bilbo Lommeluns reise til og fra Det ensomme fjellet sammen med Gandalf og dvergene.

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The Hobbit»-settet inneholder fantastiske kort som kan forbedre Commander-kortstokkene dine, men fremfor alt er « Magic: The Gathering – The Hobbit» et sett med to klare mål: å fungere som en introduksjon til « Magic: The Gathering-merket, og å være et samlesett i begrenset opplag med Midgard som tema. Og nå skal jeg ta for meg begge disse punktene.

Jeg nevner begrepet «å komme i gang» fordi dette settet har et mye mer begrenset omfang enn andre i «Universes Beyond»-serien, for eksempel det nylig utgitte «Marvel: Super Heroes». Her finnes det ingen ferdigbygde Commander-kortstokker for konkurransespill; i stedet er startkortstokkene basert på JumpStart-formatet, der du bruker ensfargede kortstokker med 40 kort for å lære deg de grunnleggende mekanikkene i Magic. Disse kortstokkene deles forresten ut gratis på lanseringsarrangementer i butikkene. Jeg nevner dette fordi det er en strålende måte å få tak i noen kort helt gratis.

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Hobbiten, Ringenes herre og Tolkiens verk generelt er ikoner som alle kjenner igjen, og selv om de viser liten interesse for dem, vil disse kortene likevel vekke nysgjerrigheten deres. Dessuten, selv om settet er «lite» (totalt 193 kort, uten å regne med foliekort eller spesialutgaver, noe som gjør det overkommelig for samlere som vil ha hele albumet), inneholder det noen virkelig sjarmerende detaljer, både for nybegynnere og de mest entusiastiske fansen av « Magic: The Gathering-hobbyen. Jeg ble spesielt imponert av at startpakken inneholdt fire land (sletter, for å være presis), som var fire versjoner av porten til Bag End, men som skildret årets fire årstider.

Selvfølgelig, og for de mest ivrige samlerne, er det jakten på den skinnende gullvarianten av Smaug den Storslåtte, med et opplag på 500 eksemplarer som kun finnes i settets samler-boosterpakker, og hvis nåværende pris på sekundærmarkedet varierer fra 65 000 til en halv million euro. Akkurat som det høres ut.

Noe litt mer overkommelig for sjeldenhetsjegere ville være å finne kortene skrevet på dvergespråket, et samarbeidsprosjekt med språkeksperter og forskere på Tolkiens verk for å tilpasse runespråket til terminologien i « Magic: The Gathering-evnene.

Men bortsett fra ren samling og en flott samling å starte med i TCG-en, hva har dette settet å tilby vanlige Magic-spillere? Som alle samlinger inneholder det noen spesifikke regler som kan brukes lovlig i offisielle turneringer. Nærmere bestemt introduserer dette settet tre nye regler. Adventure, en sentral mekanikk i «The Hobbit»-settet, lar deg spille ut skapninger først som et øyeblikkelig kort og sende dem i eksil, for deretter å hente dem tilbake fra eksil som vanlige skapninger.

Det finnes også «Storied»-mekanikken, en evne som er noe vanskelig å utløse, men som kan vise seg avgjørende i spillet. Den innebærer at du utløser evnen til en permanent hvis du kontrollerer kortet sammen med tre eller flere artefakter, legendariske permanenter eller Sagas. Når denne betingelsen er oppfylt, låser den permanente opp bonusevner. Til slutt har vi «Recruit»-evnen, som innebærer å kaste et kort; hvis det ikke er et landkort, kan du legge til en 1/1 soldatmarkør.

Selv om det ikke er en kjernefunksjon, introduserer «The Hobbit»-settet nye «Sharpened»-markører for artefakter som gir +1/+0 til utstyrskort.

Alt i alt så «The Hobbit»-settet allerede ut til å bli nok en stor suksess for Wizards of the Coasts samlekortspill, takket være temaet, dets appell til et bredt publikum utenfor TCG-miljøet og de ettertraktede kortene i begrenset opplag. Enten du er fan av hobbiter, Tolkiens verk eller «Ringenes herre» generelt, kan du ikke gå glipp av dette. Faktisk er det vanskeligste akkurat nå å få tak i det, for det ser ut til å fly av hyllene som om det hadde på seg en viss ring...