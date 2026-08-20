Slik må « Hogwarts Legacy 2 forbedre seg i forhold til originalen

HQ

Greit, la oss være helt ærlige her. Vi vet ingenting ennå om den kommende Hogwarts Legacy 2, men selv om vi hadde visst at den var på vei (for det var den jo), ble det nylig offisielt bekreftet at utvikleren Avalanche Software jobber med den.

Dette fikk meg og resten av redaksjonen til å tenke litt på hvordan « Hogwarts Legacy 2 bør utformes, og basert på en intern diskusjon har jeg fått et bredere perspektiv på hva som trengs for at spillet skal bli betydelig bedre enn forgjengeren.

Men la oss først sette scenen. Her er noen raske anbefalinger, som forhåpentligvis vil legge grunnlaget for en mer meningsfull diskusjon om hvordan det opprinnelige spillet var og hva det manglet. Jeg antar at det vil bli utgitt rundt samme tid som PlayStation 6 og Project Helix lanseres, selv om det selvfølgelig også vil fungere på PlayStation 5, Switch 2 og Xbox Series S/X – samt på PC, selvfølgelig. Det betyr at det sannsynligvis fortsatt er litt tid igjen, så la oss komme i gang.

Mer skolegang

Filmene glattet alltid over timene, og man fikk aldri virkelig følelsen av at historien utspilte seg over et skoleår fylt med undervisning. Hogwarts Legacy klarte seg litt bedre i så måte, men til syvende og sist gjorde jeg bare som jeg ville, noe som fikk skolen til å føles litt som en kulisse. Jeg håper derfor på flere «ordentlige» leksjoner, tydelige huspoeng, sniking og nattlige streifturer gjennom mørke korridorer, samt straff for å skulke eller oppføre seg dårlig.

Dette er en annonse:

Alt i alt hadde nok mange av oss forestilt seg at originalen ville ha en daglig rutine i Persona-stil, men slik ble det ikke, og det er ganske tydelig at fokuset denne gangen vil ligge på skolelivet.

Et ordentlig konsekvenssystem

Jeg hadde vennene mine, men det føltes alltid litt overfladisk og forutsigbart. Jeg vil ha et ekte konsekvenssystem, der gode handlinger fører til sterkere vennskap (bromansen med Sebastian burde ha gitt mer utbytte), og dårlige handlinger fører til fiender. Videre burde bruken av uforgivelige forbannelser ha reelle konsekvenser og ulemper.

Det høres opplagt ut, og et godt rollespill trenger ikke nødvendigvis konsekvenser i den skalaen som er beskrevet her, men det ville passe godt til spillet.

Dette er en annonse:

Et mer dyptgående rollespillsystem

Karakteren min utviklet seg riktignok når det gjaldt evner, men han manglet helt klart personlighet, og mitt valg av Slytherin hadde ingen innvirkning utover hvor jeg hørte hjemme og hvilke klær jeg gikk med. Karakteren min bør kunne formes og endres; husene bør ha reell betydning; historien ville ha godt av å kunne ta forskjellige retninger; og trylleformler bør ha større tyngde, slik at man ikke bare spammer den samme trylleformelen gjennom hele spillet.

Greit, det var tre raske innspill fra oss helt i starten av prosessen. La oss nå høre hva dere ønsker å se i det neste spillet i serien.