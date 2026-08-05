Malaysia har nå innskrenket sin plan om å sende rohingya-flyktninger tilbake til Myanmar «dersom dette utsetter dem for fare

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Rohingyaene er et av de oversette problemene som FN ikke har klart å ta tak i, til tross for at de er verdens største statsløse etniske gruppe. Rohingyaene er en muslimsk etnisk gruppe fra Myanmar, et buddhistisk land, som i nesten åtti år har vært fanget i en syklus av opprør og militærkupp, der korte perioder med politisk åpenhet veksler med jernhånds militærstyre. Rohingyaene har alltid blitt forfulgt, til tider med vold, i sitt eget land, og siden den nåværende militærjuntaen kom til makten i 2007, har de vært utsatt for en klar risiko for etnisk rensing, noe som har ført til at befolkningen har spredt seg over hele Sørøst-Asia.

Et av de mest imøtekommende landene, delvis på grunn av sitt muslimske flertall, er Malaysia; men de siste ukene har spenninger mellom rohingya-flyktninger (som den malaysiske regjeringen betegner som «ulovlige innvandrere») og lokale samfunn tvunget flyktningene til å søke hjelp fra UNHCR i Kuala Lumpur, men de ble stoppet og holdt tilbake i flere dager av politiet. Etter at de ble løslatt, ble det besluttet at de skulle sendes tilbake til Myanmar i henhold til en avtale med Myanmars regjering, men dette vakte bekymring for deres sikkerhet i det internasjonale samfunnet. I dag ser det ut til at Malaysia har reagert på denne vurderingen av situasjonen.

Ifølge en ny rapport fra Reuters har en talsperson for den malaysiske regjeringen uttalt at de 5 000 rohingya-flyktningene ikke vil bli repatriert til Myanmar dersom det fastslås at deres liv vil være i fare ved retur. Utenriks- og innenriksdepartementene gjennomgår for tiden planen for å identifisere de 5 000 flyktningene som skal sendes tilbake til Myanmar, ifølge en uttalelse fra kommunikasjonsminister Fahmi Fadzil på en pressekonferanse. «Myanmars militærregjering er villig til å ta imot dem, men vi vil vurdere kriteriene og, hvis det er hensiktsmessig, gjennomføre dem. Statsministeren har påpekt at vi ikke kan sende dem tilbake dersom deres liv er i fare. Derfor vurderer Utenriksdepartementet ulike spørsmål,» la han til.

Den ikke-statlige organisasjonen Human Rights Watch oppfordret regjeringen til å omgjøre planene og påpekte at disse flyktningene står overfor forfølgelse og andre menneskerettighetsbrudd i Myanmar. «Den malaysiske regjeringen bør vise regionalt lederskap ved å reagere på krisen i Myanmar, i stedet for å tvangsutsende mennesker som er ofre for militærjuntaens brutalitet,» sa Bryony Lau, nestleder for Asia i Human Rights Watch, i en uttalelse.