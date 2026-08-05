Malaysia har nå innskrenket sin plan om å sende rohingya-flyktninger tilbake til Myanmar «dersom dette utsetter dem for fare
Opptil 5 000 mennesker som har flyktet fra Myanmar skal sendes tilbake til landet, men både frivillige organisasjoner og UNHCR har slått alarm på den internasjonale scenen.
Rohingyaene er et av de oversette problemene som FN ikke har klart å ta tak i, til tross for at de er verdens største statsløse etniske gruppe. Rohingyaene er en muslimsk etnisk gruppe fra Myanmar, et buddhistisk land, som i nesten åtti år har vært fanget i en syklus av opprør og militærkupp, der korte perioder med politisk åpenhet veksler med jernhånds militærstyre. Rohingyaene har alltid blitt forfulgt, til tider med vold, i sitt eget land, og siden den nåværende militærjuntaen kom til makten i 2007, har de vært utsatt for en klar risiko for etnisk rensing, noe som har ført til at befolkningen har spredt seg over hele Sørøst-Asia.
Et av de mest imøtekommende landene, delvis på grunn av sitt muslimske flertall, er Malaysia; men de siste ukene har spenninger mellom rohingya-flyktninger (som den malaysiske regjeringen betegner som «ulovlige innvandrere») og lokale samfunn tvunget flyktningene til å søke hjelp fra UNHCR i Kuala Lumpur, men de ble stoppet og holdt tilbake i flere dager av politiet. Etter at de ble løslatt, ble det besluttet at de skulle sendes tilbake til Myanmar i henhold til en avtale med Myanmars regjering, men dette vakte bekymring for deres sikkerhet i det internasjonale samfunnet. I dag ser det ut til at Malaysia har reagert på denne vurderingen av situasjonen.
Ifølge en ny rapport fra Reuters har en talsperson for den malaysiske regjeringen uttalt at de 5 000 rohingya-flyktningene ikke vil bli repatriert til Myanmar dersom det fastslås at deres liv vil være i fare ved retur. Utenriks- og innenriksdepartementene gjennomgår for tiden planen for å identifisere de 5 000 flyktningene som skal sendes tilbake til Myanmar, ifølge en uttalelse fra kommunikasjonsminister Fahmi Fadzil på en pressekonferanse. «Myanmars militærregjering er villig til å ta imot dem, men vi vil vurdere kriteriene og, hvis det er hensiktsmessig, gjennomføre dem. Statsministeren har påpekt at vi ikke kan sende dem tilbake dersom deres liv er i fare. Derfor vurderer Utenriksdepartementet ulike spørsmål,» la han til.
Den ikke-statlige organisasjonen Human Rights Watch oppfordret regjeringen til å omgjøre planene og påpekte at disse flyktningene står overfor forfølgelse og andre menneskerettighetsbrudd i Myanmar. «Den malaysiske regjeringen bør vise regionalt lederskap ved å reagere på krisen i Myanmar, i stedet for å tvangsutsende mennesker som er ofre for militærjuntaens brutalitet,» sa Bryony Lau, nestleder for Asia i Human Rights Watch, i en uttalelse.