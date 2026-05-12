Målvaktsveteranen Guillermo Ochoa sikter seg inn på sitt sjette VM, det samme som Messi og Ronaldo

Den 40 år gamle målvakten Guillermo Ochoa er inkludert i den foreløpige listen for VM 2026, og det er ventet at Javier Aguirre vil inkludere ham i den endelige listen til det meksikanske landslaget. Dette vil gjøre ham til én av tre spillere som har deltatt i seks utgaver av verdensmesterskapet (etter Tyskland 2006, Sør-Afrika 2010, Brasil 2014, Russland 2018 og Qatar 2022), sammen med Cristiano Ronaldo for Portugal og Leo Messi for Argentina, som også forventes å bli inkludert i sine lag.

Ochoa debuterte for Mexico under sommer-OL i Athen i 2004, selv om han ikke spilte (han var tredjemålvakt). Han debuterte på A-landslaget i 2005, og deltok i VM i 2006 også som tredjemålvakt. Han ble heller ikke brukt i VM i 2010, men ble stadig viktigere, og gjorde en av sine mest minneverdige opptredener i 0-0-kampen mot Brasil i VM i 2014, da han reddet en heading fra Neymar som ble sammenlignet med Gordon Banks' redning mot Pelé i 1970.

I klubbsammenheng spilte Ochoa mellom 2003-2011 og mellom 2019 og 2023 i Club América, i den meksikanske Primera División, og han har også spilt i Ligue 1 (Ajaccio), LaLiga (Málaga, Granada), belgiske Pro League (Standard Liège) og Serie A (Salernitana). For tiden spiller han på Kypros, i AEL Limasol.

Ochoa har spilt 151 kamper for det meksikanske landslaget, og hvis han blir tatt ut, vil han spille i vennskapskampene mot Ghana 22. mai, Australia 30. mai og Serbia 4. juni, før debutkampen i turneringen mot Sør-Afrika 11. juni.