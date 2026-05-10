Når offentliggjør landslagene sine tropper til VM 2026? Frister for foreløpige og endelige lister

HQ

De hjemlige ligaene og klubbkonkurransene er i ferd med å avsluttes, og klokken tikker for World Cup 2026, det største i historien med 48 lag, som finner sted mellom 11. juni og 19. juli i USA, Mexico og Canada. Det er bare en måned igjen til konkurransen, men før det er det viktigste som gjenstår å vite når vi får vite hvilke lag som er tatt ut til konkurransen.

Her finner du informasjon om når landslagstrenerne tar ut sine spillertropper til VM, inkludert de foreløpige listene og fristen for de endelige listene, og hvor mange spillere de kan ta med seg til FIFA-turneringen.

Foreløpige lister innen 11. mai

Mandag 11. mai er siste frist for landslagene til å sende inn en foreløpig spillerliste, minimum 35 og maksimum 55 spillere, inkludert fire målvakter. Listen skal også inneholde maksimalt 75 lagfunksjonærer, inkludert lege, trener og ledere.

Denne listen er privat, ikke offentliggjort av lagene eller FIFA, og har et formål: Hvis en spiller blir skadet mellom den endelige listen blir offentliggjort og turneringen starter, kan en erstatning bare komme fra denne foreløpige listen.

Endelige lister mellom 25. mai og 1. juni

Mellom 25. mai og 1. juni må nasjonene sende inn de endelige listene til FIFA, som må bestå av omtrent 23-26 spillere, inkludert tre keepere. Det maksimale antallet spillere (fra 23 til 26) ble økt etter VM i Qatar 2022 for å gi mer fleksibilitet i tilfelle skader og utmattelse.

Det vil være i løpet av denne uken (som sammenfalt med Conference League-finalen onsdag 27. mai og Champions League-finalen lørdag 30. mai) at nasjonene vil offentliggjøre troppene når som helst. Den 2. juni vil FIFA gjøre listene offisielle.

Potensielle endringer mellom 2. juni og VM-start

Lagene har lov til å gjøre endringer i siste liten, kun i tilfelle alvorlig skade eller sykdom, inntil 24 timer før avspark i debutkampen i turneringen (som spilles fra 11. juni), og kun fra spillerne på den foreløpige listen.