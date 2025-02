Manchester Citys femte og siste signering for vinteren er svaret på Rodris fravær

HQ

Manchester City har slitt denne sesongen, og har tapt mer (og sluppet inn flere mål) enn noen gang tidligere i Pep Guardiolas karriere. Det er flere faktorer til dette, men en av dem er definitivt knyttet til fraværet til Rodri, som vant Ballon d'Or kort tid etter at han ble skadet for resten av sesongen.

Klubben trengte forsterkning på midtbanen, og det mest direkte svaret ble annonsert på vinterens siste dag på overgangsmarkedet: en annen spansk spiller, Nico González, 23 år gammel, som debuterte i FC Barcelona før han flyttet til Porto i to år og vant den portugisiske cupen i 2024.

Manchester City har brukt 50 millioner pund for midtbanespilleren, som allerede hadde scoret 7 mål og 5 målgivende pasninger på de 29 kampene han spilte denne sesongen i Porto. González blir med den engelske klubben frem til 2029. "Dette er den perfekte muligheten for meg på dette stadiet i karrieren. Jeg er 23 år, og jeg ønsker å teste meg selv i England. Det finnes ingen bedre klubb enn Manchester City for meg til å gjøre det, sier han.

González' far, Fran, var også spiller i Deportivo Coruña, og var til og med lagkamerat med Guardiola på det spanske landslaget på 90-tallet. Nicolás blir nå klubbens femte overgang på vinterens overgangsmarked, etter spissen Omar Marmoush, forsvarsspillerne Vitor Reis og Abdukodir Khusanov, samt forsvarsspilleren Juma Bah, som har blitt lånt ut til Lens etter å ha "stjålet" ham fra Valladolid.