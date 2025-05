Manchester United "klare til å lide" for å nå Europa League-finalen til tross for tremålsledelse

HQ

Old Trafford tar imot Athletic Club Bilbao i morgen, torsdag 8. mai (20:00 BST, 21:00 CEST) for den andre semifinalen i Europa League. En semifinale Manchester United ligger godt an til å vinne, etter å ha slått Athletic 3-0 i Bilbao i forrige uke - godt hjulpet av et rødt kort til rivalen tidlig i første omgang.

Manchester United-trener Ruben Amorim, som i forrige uke sa at de var"heldige", vet også at de aldri må ta noe for gitt. Det er jobben til enhver god trener, å aldri undervurdere rivalen, men det gjelder spesielt for Manchester United, som er på slutten av en av sine dårligste sesonger gjennom tidene, til tross for at de var så nær en europeisk finale.

"Hvis du ser på laget vårt, kan vi ikke si i dag hva som kommer til å skje", sa den unge portugisiske treneren, og refererte til de siste resultatene, som 4-3-tapet mot Brentford forrige helg, da de måtte tåle to mål på fire minutter. "Jeg føler at vi må score for å gå til neste runde, så det er helt klart slik vi kommer til å møte kampen. Vi vet at vi må lide litt for å gå til finalen, og vi er klare til å lide, og vi må bli bedre på de små detaljene i denne kampen".

Selv om de vinner turneringen og får en snarvei til Champions League neste år, er Amorim fortsatt svært selvkritisk, og henviser til det han sa i januar: "På slutten av denne sesongen kan vi være det dårligste laget i Premier Leagues historie, men med en europeisk tittel. Det vil ikke endre noe."