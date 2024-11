Mange Dreamcast- og Mega Drive-titler fjernes fra digitale butikkfronter

HQ

Som du kanskje husker, annonserte Sega under The Game Awards i fjor at de skulle slå på stortromma og gi ut tonnevis av spill basert på gamle franchiser, inkludert Crazy Taxi, Jet Set Radio og Shinobi - og så sent som i går ble det bekreftet at de har et nytt Virtua Fighter under utvikling.

Om det er noen sammenheng mellom alt dette og den triste kunngjøringen Sega leverte onsdag kveld, vet vi ikke, men det som er klart er at de nå fjerner tonnevis av klassikere fra salg på digitale butikkfronter. Dette påvirker hovedsakelig Mega Drive Classics-samlingen, men også separate titler som opprinnelig ble utgitt hovedsakelig for Dreamcast og Mega Drive.

Du kan lese mer om hvilke titler som er berørt for hvert format på Segas supportside, men Switch Online-titlene ser ikke ut til å være inkludert. Hvis du har kjøpt eller skal kjøpe samlingen før den forsvinner, vil du ikke bli berørt og kan fortsette å laste ned og spille titlene dine så mye du vil.

Vi antar at Sega har en ny samling på gang og at de ønsker at vi skal kjøpe den i stedet, men det er ren spekulasjon fra vår side. Uansett har du frem til 6. desember på deg til å kjøpe spillene hvis du vil beholde dem, og vi kan absolutt anbefale Mega Drive Classics, som inneholder 50 titler fra den gylne 16-bits-æraen.