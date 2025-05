Marathon sagaen fortsetter: Eks-utvikler hevder at "Bungie-ledelsen må sløyes"

HQ

Marathons håp om suksess ser stadig mer usannsynlig ut for hver dag som går. Det som startet som en ambisiøs og etterlengtet reboot av en av Bungies eldste IP-er, har siden spunnet ut i kontroverser på nesten daglig basis. Hvis det ikke er bruk av stjålne kunstverk, så er det rapporter om en svært giftig arbeidsplass og dårlige arbeidsforhold, noe enda flere tidligere utviklere nå har kommentert.

I et innlegg på Bluesky som ble plukket opp av The Game Post, har en tidligere ansatt i Bungie kjent som "Spirited" kommet ut og sagt at de "føler for de som fortsatt er i studioet", fordi "å jobbe med engineering / Marathon ledelse var ekstremt giftig og ydmykende." De avslutter med å si at "Bungie-ledelsen må sløyes fullstendig."

Dette kommer også som tidligere community manager i Bungie, Liana Ruppert, har tatt til X for å kommentere en rapport som plukket opp Spiriteds uttalelse, wth Ruppert legger til at "Det er mange av oss som snakker ut, ingen som jobber eller jobbet for, snakker ut mot et stort selskap med mindre det er en god grunn til det."

Ruppert fortsetter: "Dere kan være sinte på meg så mye dere vil og si at jeg er uprofesjonell, men dere lurer dere selv hvis dere tror at jeg er den eneste som sier ifra. Jeg har aldri offentlig gått imot et selskap jeg har jobbet for før i løpet av de 22 årene jeg har jobbet med spill. Kanskje, bare kanskje, er det en grunn til det."

Marathon forventes for øyeblikket å lanseres 23. september, men med de stadige kontroversene og de middelmådige inntrykkene fra de som har spilt spillet, kan man lure på om den datoen vil holde.