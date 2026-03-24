Marathon spilldirektør lover at Cryo Archive's helgeplan blir diskutert

Selv om mange utvilsomt vil sette pris på at Marathons åpningsmåned har vært proppfull av nytt innhold og aktiviteter, er det faktum at to av de viktigste sluttspillaktivitetene kolliderer med hverandre i helgene kanskje ikke optimalt for spillere, spesielt de med mer begrenset tid.

Vi snakker selvfølgelig om Cryo Archive og Ranked, og når vi snakker om den førstnevnte modusen, ettersom den første helgen med den store aktiviteten nå er avsluttet, har spilldirektør Joe Ziegler skissert noen viktige områder som Bungie holder nøye oversikt over.

For det første er planleggingen av modusen notert, med Bungie som utforsker hvordan man kan gjøre modusen anvendelig for de som ikke kan spille i helgene. For å legge til dette diskuteres en solo-modus, slik at fans kan hoppe inn uten å trenge en dedikert trio å stå i kø med. Til slutt ble underrutiner notert, og dette er et område som ser en nesten umiddelbar endring, som i et oppfølgingsinnlegg forklarer Ziegler at underrutiner vil få en 100% fallrate fra hvert hvelv fremover.

Alle andre endringer vil ta lengre tid å implementere, ettersom de er mer betydningsfulle. Spilte du Cryo Archive i helgen, og hva synes du om det?