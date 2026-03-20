Bungie tar en merkelig beslutning ved å gjøre Marathons Cryo Archive til en helgebegivenhet som Ranked

HQ

Utrullingen av Marathon har vært en merkelig affære, for selv om mange spillere vil være enige i at Bungies ekstraksjonsskytespill er ganske bra, har noen av designbeslutningene(som vi vitner om i vår anmeldelse) og støttevalgene etter lanseringen latt mye å være ønsket.

For det første har den nylig bekreftede rangeringen ført til en viss forvirring i samfunnet på grunn av sin bisarre strukturering og oppsett. Bungie prøvde å rette opp dette ved å gi ut et regneark av alle ting ... Vi dekket denne nyheten i går, hvor vi også berørte hvordan Ranked, en av de viktigste sluttspillopplevelsene, bare vil være tilgjengelig i helgene. Men det er greit, for du vil kunne spille Cryo Archive når du vil, ikke sant?

Feil. Cryo Archive har nå blitt avslørt, og kanskje den største nyheten knyttet til denne modusen er at også den bare vil være spillbar i helgene. Jepp, du må nøye deg med basen Marathon hele uken, før du hopper inn i sluttspillaktivitetene, for litt supersvett action i helgene ...

Når det gjelder hva du kan forvente av Cryo Archive, har Bungie lagt ut en kort oppsummering :



Intensitet: Skrudd til topps. Cryo Archive er en utfordring av ypperste klasse, og det vil ta mange runder å lære og mestre det.



Spillestil: Tenk raid-aktig gåteløsning og lagdelt mekanikk pakket rundt brutale utvinningsinnsatser.



Design: Et labyrintisk oppsett der trange korridorer avløses av store åpne områder, der fiendtlige mannskaper settes opp mot hverandre for å åpne frosne hvelv.



For å få tilgang til Cryo Archive må du være på nivå 25, ha låst opp alle de seks fraksjonene og ha fullført alle forbindelseskontraktene deres, og ha en minimumsbelastning på 5 000 studiepoeng. Hvis du krysser av i disse boksene, kan du kreve et engangs Cryo Archive Sponsored Kit som er spesielt innstilt for å hjelpe deg med å komme deg gjennom modusen og ikke miste noe av det hardt opptjente byttet ditt på første løp.

Herfra er målet med modusen å jobbe seg gjennom en rekke hvelv ved å fullføre utfordrende gåter og overvinne forskjellige sikkerhetsklareringer, alt for å kreve kraftige godbiter og unike gullvåpen. Det ser også ut til å være et dypere mysterium å løse, ettersom Bungie slipper inn en veldig obskur melding. Gjør av dette hva du vil:

"En vei mot å sette sammen en DN~~~%^&*()8167f48f-e253-4e2f-be4c-2077b646d531+:"<>?~~ som fører dypere inn i Maratons hemmeligheter og til~~~~%^&*()_+:"<>?~~~~~~~"

Når du er klar til å dra, må du fullføre en ny utvinningsoppgave som er annerledes enn å avslutte spill i basen Marathon, og på samme måte vil kontraktene for Cryo Archive være forskjellige og unike for modusen, men vil belønne kraftigere utstyr når de er fullført.

Bungie avslutter med å bekrefte at Cryo Archive ganske enkelt er "første sluttspillsone" for Marathon og at helgens begivenhet vil løpe sammen med Rangert frem til den daglige tilbakestillingen på tirsdag.