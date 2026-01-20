Marathon sin DualSense-kontroller er uten tvil en lekkerbisken

HQ

Det ble bekreftet i går at Bungies Marathon endelig vil ankomme i mars. Etter noen få problemer som så spillet presset og forsinket, er skytespillet nå klar til å gjøre sin ankomst, med lansering om litt over seks uker og planlagt til 5. mars.

Men når dagen for å hoppe tilbake til den svært langvarige serien (som har vært sovende i 30 år) kommer, vil den også bli støttet av utgivelsen av en begrenset utgave DualSense kontrollerlansering basert på tittelen. Og jøss, det er en lekkerbisken.

Kontrolleren kommer i hvitt med grønne og svarte aksenter som matcher fargepaletten som brukes i Marathon, og ser virkelig ut som et flott tilskudd til samlingen din, spesielt for de som er spente på Bungies neste prosjekt.

Kontrolleren kan forhåndsbestilles fra 29. januar til en pris på £74,99/€84,99, og den offisielle lanseringsdatoen er satt til 5. mars, samtidig med lanseringen av Marathon. For å få en smakebit av hva denne kontrolleren har å by på, kan du sjekke ut traileren nedenfor.

Er du spent på Marathon?