Marathons problemer fortsetter: Antallet aktive spillere på Steam falt under 1 000 på to forskjellige dager denne uken

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Da « Marathon ble lansert, skapte det ikke akkurat stor oppsikt, ettersom Bungies «extraction shooter» tiltrakk seg et anstendig antall spillere, men ikke noe som rystet verden. Den største bekymringen syntes å være at spillet hovedsakelig ble spilt av PC-spillere, og til tross for denne situasjonen nådde det aldri engang 100 000 samtidige spillere ved lanseringen. Til sammenligning knuste The Binding of Isaac en slik rekord nylig, nærmest bare for moro skyld.

Likevel, med tanke på Marathon, ville spillet sannsynligvis blitt ansett som stabilt og trygt så lenge det hadde en sunn og jevn spillerbase, men dette har ikke akkurat blitt en realitet, i hvert fall ikke når man ser på Steam-tallene.

Etter lanseringen har antallet Steam-spillere, ifølge SteamDB, gått jevnt ned, med et hopp da sesong 2 hadde premiere i begynnelsen av juni. Dette hoppet var imidlertid kortvarig, og de nyeste tallene viser at « Marathon per denne uken ved to separate anledninger har falt under 1 000 samtidige spillere på Steam, med det laveste tallet på 641 spillere 7. juli og det andre på 822 spillere 9. juli.

Det andre hovedpunktet som gir grunn til bekymring, er at det gjennomsnittlige antallet spillere ser ut til å ligge på 4 000, med en 24-timers topp på 7 547. Men tallene viser også at antallet spillere sakte, men sikkert synker...

Dette problemet forsterkes ytterligere dersom den tidligere rapporten stemmer, nemlig at flertallet av solgte eksemplarer av « Marathon faktisk er på PC, da dette i så fall ville tyde på at antallet konsollspillere ligger på rundt en tredjedel av det Steam viser. Uansett ser det ikke bra ut for Bungies «extraction shooter».