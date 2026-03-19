Marathons rangerte modus lanseres denne helgen: Slik fungerer det

HQ

Da det ble lansert i begynnelsen av mars, var Marathon kanskje en smule barebones. Dette var en del av Bungies planer, ettersom Destiny 2-utvikleren ønsket å levere noen av de mer vanskelige og krevende alternativene etter at fansen ble kjent med spillet. Denne uken har Cryo Archive offisielt blitt lagt til på Marathon, og den kommende helgen vil også Ranked-modusen bli introdusert.

Den første rangerte helgen (behandler Bungie Marathon Rangert som Trials of Osiris?) vil finne sted denne kommende helgen, med kickoff planlagt til 21. mars kl 17:00 GMT / 18:00 CET. Den vil deretter løpe til samme tid den 24. mars. Bungie behandler Ranked i Marathons første sesong som en beta, noe som betyr at det kan være litt rart og særegent på enkelte steder, og derfor er det nyttig med en forklaring på hvordan modusen fungerer.



Gåikke glipp av vår Marathon anmeldelse



For det første fungerer Ranked litt som en kontrakt, der du aksepterer Holotag-objekter av ulik verdi og deretter må plyndre gjenstander som er verdt den verdien før du trekker ut for å få poeng. Du kan satse stort eller lite, avhengig av hvor raskt du ønsker å stige i rang.

På samme måte er det lagt opp til flere rangerte nivåer og undernivåer, der hvert av nivåene bronse, sølv, gull, platina, diamant og Pinnacle har tre nummererte seksjoner å jobbe seg gjennom. Hvor du plasserer deg i hvert nivå ved slutten av sesongen vil avgjøre gjenstanden du blir belønnet med, alt fra våpenstiler og titler til Runner Shell-stiler og spillerbakgrunner. Hver nye sesong vil også ha unike rangerte belønninger.

I henhold til hva du trenger for å være kvalifisert for rangert, må du slå nivå 25. Det er alt.

Ser vi på hvordan poengsummen er ordnet, har Bungie delt følgende informasjon :



Du har et poengmål satt av lagets Holotag-verdier



Plyndre verdifulle gjenstander for å få poengsum



Når du når poengmålet ditt, kan du exfilere for å få rangeringspoeng



Hvis du trekker deg ut før du når målet, får du ikke rangeringspoeng



Hvis du dør, mister du Rangeringspoeng basert på lagets Holotag-verdier



Du kan få bonus Rated Points, også kalt overprestasjonskapasitet, ved å plyndre fiendens Holotags eller samle Tag Chips fra UESC og karthendelser



Holotaggen du bruker, avgjør den endelige poengsummen, dvs. at hvis du ikke klarer å nå målverdien for plyndring, kan du bli straffet, på samme måte som hvis du dør og mister utstyret ditt.

I den kommende helgen vil det valgte kartet være Perimeter, og det vil bare være en Low Stakes Queue som tilbys for å sikre at fansen er kjent med hva modusen vil servere. I fremtidige helger vil det også bli vist en High Stakes Queue som krever at spillerne i det minste bruker Platinum-rank Holotags og tar utstyr til en verdi av 10,000 XNUMX i hver kamp. Vil du ta den risikoen?