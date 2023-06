Mario Kart 8 Deluxe viser frem nye figurer og bane

HQ

Da Nintendo avslørte Mario Kart 8 Deluxe sitt Booster Course Pass i februar i fjor ble vi fortalt at de seks bølgene med nedlastbart innhold ville komme innen utgangen av 2023. Det nærmer seg nå, så det var nesten en selvfølge at spillet ville dukke opp i sommerens Direct-sending. Ikke at jeg klager når den nest siste DLC-en ser ut til å by på mye moro.

Og da vet vi ikke engang alt som er inkludert i den sjette bølgen av Booster Course Pass-innhold for Mario Kart 8 Deluxe, for denne nye traileren bekrefter bare at vi får kjøre som Petey Piranha, Kamek og Wiggler igjen, samt at en av de åtte ekstra banene er en helt ny kalt Squeaky Clean Sprint.

Vi får imidlertid ikke vite hva de sju andre banene er eller nøyaktig når denne bølgen blir tilgjengelig i sommer, så fortell gjerne hvilke baner du vil se pusset opp mens vi venter.