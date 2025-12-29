Mario Kart World er seriens raskest solgte spill noensinne i Japan

HQ

Mario Kart 8 (inkludert Mario Kart 8 Deluxe) er Nintendos nest bestselgende spill gjennom tidene, etter Wii Sports. Selv om Mario Kart World ikke har fått fullt så varm mottakelse, er det ingen tvil om at det er et toppspill som har tiltrukket seg horder av kjøpere.

Strategien med å pakke spillet sammen med en dyrere utgave av Switch 2 har vist seg å være en genistrek, og det har nå blitt avslørt at denne strategien har bidratt til at det har blitt det hittil raskest solgte Mario Kart-spillet i Japan, med 2,5 millioner solgte eksemplarer på bare 29 uker. Den forrige raskestselgende tittelen i serien var Mario Kart Wii, som brukte 89 uker på å nå den samme milepælen.

Dette gjør også Mario Kart World, ikke overraskende, til både Japans raskestselgende Switch 2-spill i 2025 og det bestselgende spillet totalt sett.

Det faktum at det følger med i en pakke har selvfølgelig bidratt til suksessen (akkurat som det gjorde for Wii Sports), men som vi nylig rapporterte, ser det ut til at Switch 2-pakker med Mario Kart World kan forsvinne i nær fremtid.