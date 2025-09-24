Mario Kart Worlds siste oppdatering viser nå hvilke samleobjekter du har skaffet deg

HQ

Tilbake da Nintendo Switch 2 og Mario Kart World ble lansert i juli, produserte vi en guide som hjalp deg med å finne den spesielle Mirror Mode i spillet, en guide som involverte å samle noen av samleobjektene som var tilgjengelige i den åpne "Free Roam" -modusen. I den guiden advarte vi mot samleobjektene i spillet, og at det var veldig vanskelig å vite nøyaktig hva du trenger og hvor mange du har krysset av for. Heldigvis (og bare to måneder for sent hvis du spør oss...) har Nintendo introdusert en løsning på dette problemet.

Som en del av versjon 1.3.0 av spillet, som nettopp har blitt sluppet som en gratis oppdatering, er det nå en måte å mer effektivt og enkelt notere samleobjektene du har samlet, og til og med hvor de er plassert på kartet.

Dette er også på toppen av en rekke andre endringer og justeringer i spillet som inkluderer muligheten til å bli med venner som spiller Knockout Tour, til Free Roam som en duo mens du venter på et nytt løp, for lettere å møte UFOs i den åpne verdenen, samtidig som det implementeres forskjellige balanseendringer og feilrettinger. Sjekk ut hele Version 1.3.0 oppdateringsnotatene nedenfor.

Generelt



Du kan nå bli med venner som spiller "Knockout Tour" ved å velge "Venner" fra "Online Play" "1p".



Opptil to spillere kan nå spille "Free Roam" mens de venter hvis spillet var fullt når de prøver å bli med venner som spiller "Race", "Knockout Tour" eller "Battle" i "Online Play".



"Free Roam"-kartet viser nå hvor du har kjørt over P-brytere og hvor du har fått Peach-medaljonger.



Du kan nå velge en P-bryter fra kartet og flytte til et sted i nærheten av P-bryteren.



I "Fritt løp" kan du nå forvandle deg til figuren som ble dratt inn i UFO-en.



Hvis "Dash Food" i "Settings/Controller" er satt til "Doesn't transform", vil du ikke forvandle deg.



Det er nå lettere å støte på UFOer i "Free Roam".



Betingelsene for at noen ferskenmedaljonger skal dukke opp i "Free Roam" har blitt justert.



Når du er tilskuer i "Knockout Tour" eller "Balloon Battle" i "Online Play" eller "Wireless Play", kan du nå velge hvem du vil se på, selv om du holder Joy-Con 2 eller Joy-Con horisontalt.



Redusert tiden mellom når en gjenstandsboks blir tatt av noen, og neste gang den gjenopplives.



Økt uovervinnelig tid etter at du har snurret eller krasjet under et løp.



Reduserte kraften i hoppene når man lander på en rival ovenfra.



Redusert tiden mellom målgang og når tilskuerne begynner å se på i "Knockout Tour" eller "Balloon Battle" i "Online Play" eller "Wireless Play".



Redusert tiden mellom passering av sjekkpunktet og når rangeringen vises i "Knockout Tour" i "Wireless Play" og "LAN Play".



Økt frekvensen av baner av rundetypen som vises i utvalget når du velger neste bane i "VS Race" og trådløse løp.



Løste problemer