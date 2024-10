Mario & Luigi: Brothership: Et sterkt grunnlag for nok en Mario-basert RPG-hit

HQ

De siste par årene av Nintendo Switchs forventede livssyklus er mildt sagt interessante for RPG-titler basert på Mario-universet. Fans har nylig hatt glede av sine to mest etterspurte remakes/remasters i form av SNESs Super Mario RPG på tampen av fjoråret, og Gamecubes Paper Mario: The Thousand-Year Door allerede tidligere i år. Men det "tredje benet" manglet, og fansen feiret da at Mario & Luigi skulle fullføre hattricket i år etter nesten ti års fravær, og at de skulle gjøre det med et helt nytt eventyr.

Mario & Luigi: Brothership er dermed i ferd med å bli det første nye bidraget i serien siden 2015, og det aller første som er utviklet for den store (TV-)skjermen. Etter at Nintendo og Square gikk hver til sitt, ga Intelligent Systems liv til papir-grenen, som for det meste var rettet mot hjemmekonsoller, mens AlphaDream fødte det sammenkoblede forslaget, som for det meste var rettet mot håndholdte enheter. Og nå som sistnevnte for lengst er borte, var det en stor del av fansen som ikke engang forventet et nytt bidrag. Kan det føles overflødig med så mange utgivelser? Hva har det å legge til her, om i det hele tatt? Vel, fra det jeg har spilt, (rundt 70 minutter i to forskjellige seksjoner / øyer) vil det ikke bare bety en friskere tilnærming til formelen, men kanskje til og med en dypere RPG-opplevelse.

Den første forskjellen er mer enn åpenbar. De (riktignok vakre) håndlagde verdenene og figurene i Paper -serien har måttet vike for en ren tegneseriestil. En fargerik, full-HD-tilnærming som føles fjernt basert på de gamle 2D-spritene og animasjonene, men med ekstra vekt på 90-tallets TV- og anime-stil. Jeg må sjekke bildefrekvensen når jeg utforsker verden med den endelige versjonen, men foreløpig er den full av sjarm og personlighet, noe som nettopp skiller dette spillet fra de to nevnte nylige spillene.

I min tid med spillet likte jeg de naturlige, grønnere miljøene på Twistee Island, og deretter de solkyssede skumringstonene rundt de urbane parkene på Merrygo Island.

I stedet for å utforske en stor, vid verden, kommer nemlig ordspillet med tittelen når du navigerer på kartet om bord på Shipshape, et stykke land i den nye verdenen Concordia som gjør det mulig for brødrene å finne andre øyer på drift og koble dem sammen til Unitree.

Jeg må nevne to The Legend of Zelda: The Wind Waker her. For det første er det et faktisk sjøkart som du kan utforske, der du låser opp nye områder, strømmer og stier for å få øye på nye øyer. For det andre fordi måten du når de nye drivende øyene på, er ved å kanonskyte søsknene deres vei, og du kjenner referansen hvis du gjorde det samme med Link (eller Mario!) i gamle dager.

Når jeg kommer fra Super Mario RPG og TTYD, og bortsett fra grafikken, hadde de to viktigste forskjellene jeg la merke til å gjøre med de mindre, sammenkoblede verdenene, som tilsynelatende vil tillate mer fristende backtracking etter hvert som nye områder og evner låses opp senere i eventyret, og selvfølgelig med kampene, som var et klart høydepunkt i løpet av min tid med spillet.

Jeg forstår naturligvis at disse spillene var 20 år gamle eller mer, men det er også sant at de prøvde litt for hardt å gjøre kampene friske og innovative med hvert Paper Mario i det siste, til det punktet at de gikk bort fra RPG-røttene sine. Mario & Luigi: Brothership er både klassisk, i den forstand at det er turbasert, hopp/hammer/gjenstand-action, med den karakteristiske vrien med å måtte kontrollere begge brødrene samtidig, men så langt føles det også moderne, dynamisk, fullt av nyanser og muligheter.

Fiendene ser mer komplekse og retroaktige ut, med forskjellige mønstre og litt vanskeligere atferd, men Mario og Luigi viser et bredt spekter av ressurser, fra å gå til motangrep på noen av de innkommende slagene til å synkronisere Bros. Move -kombinasjoner i fellesskap.

Bros. angrepene, som bruker deres spesifikke magiske poeng, er endelig de kraftigste og mest spektakulære trekkene. I mitt tilfelle fikk jeg bare se hvordan de tiki-taka'et et koopa-skall for så å sparke det i ansiktet på fienden som om det var et Mario Strikers ladet skudd, men jeg innså at hvis du starter bevegelsen med Mario, vil de sende "ballen" mellom søsknene før avslutningen treffer en enkelt fiende, mens hvis det er den yngre broren som kaller bevegelsen, vil hvert enkelt spark treffe en enkelt fiende fra gjengen om gangen, og bli et litt annerledes, strategisk interessant gruppeangrep.

Men det er noe mer med kampene, noe spesielt som RPG-fans vil elske. Apropos dybde og nyanser, det finnes elektriske battle plug-modifikatorer som du kan utstyre som forsterkere eller tilleggseffekter, og dette systemet ser ut til å gi mye frihet i spillestil og taktiske muligheter. Du kan få tilgang til pluggmenyen allerede i kamp (uten å miste turen), i tilfelle du føler at et annet bygg passer bedre til ditt nåværende møte. Det går dypere, ettersom du kan lage dine egne plugger selv fra pausemenyen utenfor kamp, ved å investere en lys-honning-valuta du samler inn ved å utforske verden. Modifikatorene varer bare i noen få runder før de brenner ut, de kan få ytterligere effekt med spesifikke kombinasjoner, og så videre, og så videre. I mitt spill var det én som gjorde det lettere å kontre, en annen som kunne gjøre fiender svimle, en tredje som ga områdeskade...

En siste endring jeg la merke til, hadde med Luigi å gjøre. Den kalles Luigi-logikk, og den påvirker både utforskningen av verden og fremdriften. Før måtte du i plattformseksjoner trykke B (Mario) og deretter A (Luigi) hvis du ville hoppe etter hverandre på samme plattform. Dette er fortsatt mulig, og selvfølgelig nødvendig i kamp, når angrep og forsvar blir bedre når du får til timingen, men det har blitt tonet ned når det gjelder plattformkjøring i verdenen. Igjen, du kan gjøre det, på samme måte som med hammerne (X/Y), men for de mer rett frem plattformene kan du se at den høyere rørleggeren automatisk følger etter.

Det andre tillegget relatert til Luigi er at han nå kommer med ideer. Det er ikke det at han ikke var dum før, men han tar en mer aktiv rolle når det gjelder å løse gåter, eller i selve spillets fortelling. Du kan be om disse tipsene med L-knappen (men selvfølgelig), men det er andre deler der han vil gripe inn. En fin touch hvis du spør meg om dette er et spill som handler om både Mario, Luigi og deres brorskap.

Jeg spilte mot nivå 4-5, og deretter rundt nivå 14, og jeg likte å finjustere statistikken for hvert nivå jeg tjente, noe som også mangler i noen spill. Du får forresten ikke påfyll av helse når du går opp i nivå, noe som øker spillets vanskelighetsgrad.

Men jeg har snakket litt for mye om endringer og forskjeller. Hvis det er noe alle Mario RPG-titler har til felles, uansett gren, er det morsomheten, og det ser ut til at denne ikke kommer til å stå tilbake for det. Jeg lo høyt av noen av spøkene, med den griselignende assistentkarakteren Snoutlet som hater å bli kalt en gris, eller med et oppdrag der jeg måtte finne hårgelé for deretter å forårsake en rituell dans. Og med en flott Nintendo-figurvits jeg ikke kan fortelle deg om nå.

Sannheten er at jeg ble ganske overrasket etter min første gang med Mario & Luigi: Brothership, da jeg ikke forventet den interessante dybden i kampene, og heller ikke dynamikken i den generelle opplevelsen eller noen av de latterlige vitsene og ordspillene. Hvis det kan beholde den sans for humor, utvikle kampene og introdusere interessante karakterer og historier, vil det bli enda et flott Mario-basert RPG den 7. november.