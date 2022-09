Mario + Rabbids: Sparks of Hope har mer Mario-sjarm og mindre tubasert strategi

HQ

For noen måneder siden fikk jeg anledning til å få en god del spilletid med Mario + Rabbids: Sparks of Hope og prate med spillets kreative leder Davide Soliani for å lære alt om hva som gjør denne oppfølgeren så unik. Helt siden den dagen (vel, helt siden spillet først ble avduket, om jeg skal være ærlig) har jeg vært oppslukt av denne tittelen og ekstremt spent på den, fordi det virker som at Ubisoft har sett på originalen og virkelig fokusert på å forbedre de tregere og mindre engasjerende delene av spillmekanikken. Selvfølgelig er dette bare en spekulasjon fra min side. Rettere sagt, det var det, for nå har jeg fått muligheten til å spille gjennom et par nivåer i noen timer, og jeg kan nå gi uttrykk for at dette begynner å ta formen av en veldig imponerende opplevelse.

Før vi dykker ned i spillmekanikken vil jeg til å begynne med snakke om tonen. I likhet med det originale Mario + Rabbids Kingdom Battle har Sparks of Hope den vidunderlige kombinasjonen av Mario-sjarm og heltemot på den ene siden og Rabbids-humor og kaos på den andre. Heltene og rollefigurene basert på Mushroom Kingdom blir nok en gang brilliant og perfekt fremstilt, og det hele styrkes av returen til den macho Rabbid Mario, den endeløst morsomme Rabbid Peach og en rekke andre nye og tilbakevendende ansikter fra Ubisoft-merkevaren. Om noe føles det som at Ubisoft har fått enda mer kreativ frihet i hvordan de skal presentere hver rollefigur, ettersom karismaen til hvert individ føles dypere og bredere enn den gjorde i det første spillet.

Denne typen kreativ frihet kan også skimtes i så å si hver del av spillmekanikken. Kampene er et helt annet beist denne gangen enn før, noe jeg kommer tilbake til straks, men om man bare ser på verdensdesignet og måten man utforsker på føles Sparks of Hope allerede mer som et Mario-spill enn forgjengeren. Hver planet blir server omtrent som om vi befant oss i Super Mario Galaxy (skjønt på et horisontalt plan og ikke sfærisk). Du kan vandre rundt som du vil, utforske særegenhetene ved hver lokasjon og jakte på hemmeligheter eller godbiter som ligger utenfor allfarvei og skjuler seg for det blotte øye, noe som byr på detaljer om historien eller nyttige gjenstander som kan tas med i kamp eller benyttes for å øke nivået til heltene eller ulike Sparks. Det er også nye rollefigurer å møte her, der mange vil ha sideoppdrag eller andre aktiviteter til deg som skal gjennomføres, samt vandrende fiender som vil la deg entre et kampscenario om du konfronterer dem.

Det er her den neste bunken med endringer kommer til syne, for i motsetning til Kingdom Battle og dets ekstremt rigide turbaserte kampsystem har du her langt mer åpenhet i hvordan du håndterer kampene etter egen smak. I løpet av en runde har hver rollefigur et spesifikt område de kan bevege seg innenfor, og du kan gjøre det fritt uten å bekymre deg for rutenett og antall skritt. Du kan også utvide denne rekkevidden med lag-hopp, rør, tunneler og så videre, noe som betyr at du kan virkelig krysse slagmarken på en måte som ikke var tilgjengelig tidligere. På toppen av dette har du også muligheten til å samhandle med visse fiender, for eksempel Bob-ombs, som nå kan sklitakles og deretter plukkes opp for så å kastes på fiender - alt i løpet av én rollefigurs tur - og dette er uten engang å tenke på bruken av handlingspoeng for å faktisk angripe en motstander.

Her har du valget mellom å bruke to handlingen som ofte er offensive. Du kan ganske enkelt angripe fienden med våpenet ditt, og du kan bruke en spesialegenskap eller egenskapen til en nyvunnet Spark. Disse søte kombinasjonene av Luma og Rabbid lar heltene dine bruke nye bevegelser som er ladd med et element, for eksempel ild eller vann. De er utmerket for å slå ned fiender med mye helse som har visse svakheter mot et element, og de gir også helten din noe motstand mot angrep som samsvarer med Sparkens elementtype. Du lurer kanskje på hvordan du kan vite hvilken Spark som er best å ta med i kamp før kampscenariet i det hele tatt begynner? Ved hjelp av fasen Tacticam før kampen kan du bruke Beep-0 til å studere fiendene. Denne fasen er nå utvidet slik at du kan endre laget ditt eller kombinasjonen av Sparks før du kaster deg ut i kampens hete.

Mens de returnerende rollefigurene spilles på samme måte som før, har jeg hatt anledning til å spille som et par nye ansikter: Edge og Rabbid Rosalina. Sistnevnte er en fantastisk figur når det kommer til humor og hennes tilstedeværelse på skjermen i filmsekvenser og lignende, men i reelle kampsituasjoner spilles hun mer eller mindre som en typisk helt. Hun har et primærvåpen som skyter flere skudd, og hun kan bruke en spesialevne som i praksis nøytraliserer alle fiendtlige angrep eller bevegelser over flere runder. Hun spilles om en mer forsiktig og trygg rolle enn for eksempel Rabbid Mario, som foretrekker å gå inn i kampens hete og la knyttnevene snakke for seg. Når vi er inne på temaet har vi Edge, heltinnen med det taggete håret som stiller med et sverd som ville gjort Cloud fra Final Fantasy misunnelig. Hun slåss ved å slenge sverdet på fiender og kan deretter bruke spesialangrepet sitt til å spinne rundt på stedet for å angripe fiender som beveger seg innenfor rekkevidde. Edge føles svært sterk og nevenyttig og et godt lagmedlem å ha med sammen med Rabbid Rosalina, ettersom hun bidrar med et aggressivt tank-nærvær til kampen.

Ser man på progresjonen kommer denne også i forskjellige former. Evnetrærne for hver enkelt rollefigur er tilbake, men disse har blitt trimmet med evnepoeng som man tjener ved å gå opp i nivå (med erfaring som man tjener i kamp), og evnepoengene tilsvarer én oppgradering. Dette står i kontrast til systemet i Kingdom Battle, hvor man måtte tjene en haug med Power Orbs for å kunne kjøpe hver enkelt oppgradering. I tillegg til dette kan Sparks gå opp i nivå ved å bruke Star Bits som man finner via utforsking og å slå fiender i kamp, noe som vil forbedre effektiviteten til hver enkelt Sparks evner. Selvfølgelig kan man også plukke opp Mario-gullmynter på veien, som man senere kan benytte til å kjøpe gjenstander som sopper i butikken for å gjøre kampene mer overkommelige. Jeg vil anbefale å gjøre dette, ettersom visse bosskamper har flere faser og krever at du er veldig strategisk med handlingene dine.

På et generelt grunnlag synes jeg det er svært vanskelig å mislike Mario + Rabbids: Sparks of Hope ut ifra det jeg har sett. Det har et utvidet og forbedret kampsystem sammenlignet med originalen, og det forsterkede utforskningsaspektet byr på noe som føles tvers gjennom som et førsteklasses Mario-spill. Dette verken ser ut som eller spilles som et turbasert strategispill lenger. Nei, dette er nesten som en 3D-Mario-plattformer med strategielementer, og det hele er gjort på en slik måte at det er fengslende og sjarmerende. Nintendo har nok en tettpakket portefølje de neste månedene, men hvis resten av spillet lever opp til standarden fra de to første nivåene kan dette være toppen av kransekaka når det lanseres 20. oktober.