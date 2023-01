HQ

Ben var langt fra den eneste som ga Mario + Rabbids: Sparks of Hope ekstremt mye ros da han anmeldte spillet i oktober, men dessverre betyr ikke alltid positive anmeldelser at det opplever suksess på andre måter.

I kveldens investorrapport forteller Ubisoft at Mario + Rabbids: Sparks of Hope har solgt langt dårligere enn forventet. Selskapet håper likevel at fremtidsplanene det har for utvidelser vil redde litt av salget til den knallgode strategispillet gjennom 2023.