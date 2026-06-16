Mark Gordon trekker seg som studiosjef i Treyarch etter 22 år hos Call of Duty-utvikleren

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Call of Duty-utvikleren Treyarch gjennomgår noen store ledelsesendringer. Den gode nyheten er at dette ikke ser ut til å ha noe med blodbadet som for tiden foregår hos Xbox å gjøre, der til og med sjefen for Xbox Game Studios, Craig Duncan, nylig har sagt opp.

For Treyarchs del ser det ut til at vi har å gjøre med en person som ganske enkelt ønsker å pensjonere seg. Etter 22 år i selskapet, hvor han har vært med på å omforme det fra et allsidig studio (kjent for prosjekter som Spider-Man-spill, NHL-titler og til og med 007: Quantum of Solace) til å bli et rent Call of Duty-team, best kjent for Black Ops-sagaen, vil Mark Gordon trekke seg fra stillingen som studiosjef.

Treyarch har kommentert dette i et blogginnlegg, der de forklarer: «Vi er utrolig takknemlige overfor Mark for hans stadige veiledning og dype omsorg for studioet, dets kultur og dets ansatte. Marks innflytelse på serien har vært umåtelig, fra Call of Duty 2: Big Red One og Call of Duty 3, til World at War og hele Black Ops-serien.»

Når det gjelder hvem som skal overta rollen som studioleder, blir denne delt mellom to personer, med Kevin Hendrickson og Yale Miller som trer inn som co-studioledere. Begge regnes som veteraner i serien og har flere tiår med erfaring bak seg, med et «engasjement for Treyarchs kultur og kreative ambisjoner.»

Det er uklart hva som venter Treyarch etter Black Ops 7 i 2025, men vi vil uten tvil høre mer om dette i løpet av det neste året eller to.