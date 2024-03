MultiVersus lanseres gratis i mai

HQ

Player First Games har fortsatt å legge ut noen ertende meldinger etter "mikrofonsjekken" i forrige uke, men nå er det på tide å gjøre alvor av den faktiske kunngjøringen.

Spillregissør Tony Hyunh har trådt frem foran kameraet for å avsløre at MultiVersus lanseres som et free-to-play-spill 28. mai etter at den åpne betaversjonen ble lagt ned i juni i fjor. Han trekker også frem noen av endringene, forbedringene og tilleggene som er gjort i spillet siden den gang, inkludert bedre grafikk ved å gå fra Unreal Engine 4 til Unreal Engine 5, forbedret nettkode, nye angrep for alle figurene, nye kart og en PvE-modus. Vi kommer til å få mye mer informasjon om alt dette i løpet av den kommende uken, så følg med.