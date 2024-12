Marvel Rivals-regissør om Concords fiasko: "Manglet unik verdi for spillerne"

HQ

Thaddeus Sasser, regissør for suksessspillet Marvel Rivals, har reflektert over hvorfor Concord floppet, og hevdet at spillet ikke tilbød noen unik verdi for spillerne. Han påpekte også at spillere ofte er dypt investert i etablerte titler som Overwatch, noe som gjør det vanskelig for nye spillere å vinne dem over uten å tilby noe særegent.

Marvel Rivals, sa han, skiller seg ut ved å la deg ta på deg rollene til forskjellige ikoniske superhelter - Storm eller Doctor Strange, for eksempel, noe som gir en unik opplevelse. I en samtale med VideoGamer sa han :

"Det er en byttekostnad. Jeg har allerede investert i Overwatch, jeg har 15 skinn til Pharah, jeg skal ikke noe sted."

Hva tror du, er dette den primære årsaken bak Concords kolossale fiasko?