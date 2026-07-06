Marvel Rivals svekker Captain Americas «bulge» noen dager etter at hans sommerutgave ble en viral hit

HQ

Marvel Rivals Spillet er kjent for sine... iøynefallende skins, skal vi si, og spesielt når sommersesongen nærmer seg, ser det ut til at NetEase gjør alt de kan for å få oss til å skille oss fra noen hardt opptjente penger for å se våre favoritthelter og skurker nesten helt nakne. Selv om «gooner»-skinnene ofte er rettet mot den kvinnelige delen av Marvel Rivals’ karaktergalleri, viser gutta også frem sine fortrinn. The Thing gikk for eksempel i en tanga i fjor sommer.

Nylig gikk « Marvel Rivals » kanskje litt for langt når det gjaldt sommerskinn, da de ga Captain America et enormt «medlem», hvis du skjønner hva vi mener. Som PC Gamer la merke til, ser det imidlertid ut til at Captain Americas «bulge» siden har krympet, kanskje etter at en plutselig bris blåste gjennom luften, ettersom Captain Americas «pakke» har blitt sammenlignet de siste dagene av Reddit-brukeren Used-Earth8767.

Marvel Rivals Fans og spillere sørger kanskje over en av de største «pakkene» som noensinne har blitt gitt til en videospillkarakter, men ting er kanskje ikke helt som de ser ut. Ifølge en annen Reddit-bruker har det ikke blitt gjort noen endringer i modellen eller riggingen, og det er mulig at «bulen» nå er mer nøyaktig, siden den er festet til Captain Americas bekken. Dette gir kanskje mer mening, ettersom skjermbildet som sirkulerer på nettet får det til å se ut som om noen har dratt spissen av Captain Americas skritt nedover ved hjelp av Photoshop.

NetEase har ennå ikke kommentert den mulige nedjusteringen av utbulingen, og hvis vi skal være ærlige, tviler vi på at de vil komme med en offisiell uttalelse. Uansett om du tror utbulingen har krympet eller ikke, er vi alle litt tryggere nå som den ikke er så stor at den glitcher gjennom en stol.