Marvel Rivals tar «gooner»-debatten til nye høyder med et utrolig velutstyrt Captain America-skin

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Da « Marvel Rivals » først ble lansert, ble det raskt et svært populært helteskytespill og en sterk konkurrent til «Overwatch». Selv om spillet fortsatt er en hit blant fansen, har det imidlertid siden utviklet en annen type identitet.

Marvel Rivals Spillet er nå ganske kjent for å være et «gooner»-spill, noe som skyldes at mange av karakterene ofte er lettkledde og presenteres på svært provoserende måter. For det meste er det de kvinnelige heltene som må ta støyten for dette, men utvikleren Netease liker ikke å begrense mulighetene sine og tilbyr fortsatt «gooner»-innhold for sine mannlige helter også.

Det siste tilskuddet i rekken er «Seaside Sentinel»-skinnen til Captain America, som er svært, svært minneverdig på grunn av den ganske store utbulingen som «First Avenger» har. Ja, Caps manndom er fullt synlig i dette skinnet, og ikke nok med det: det har en «jiggle»-effekt som vil få deg til å le høyt, slik X-brukeren Game Hunter har fanget opp i klippet nedenfor.

Denne Captain America-skinnen kommer også med en rekke andre badetøyskinner, inkludert en for White Fox (kjent som Coastal Kumiho) og en annen for Lady Loki-varianten av Loki, kjent som Seaside Siren. Disse er nå alle tilgjengelige i spillet og vil forbli det frem til slutten av juli.