Marvel's Avenger må utsette et par kule ting

Da Crystal Dynamics la frem fremtidsplanene sine for Marvel's Avengers i mars var det mange spennende ting på timeplanen med både lovende utvidelser og forbedringer inspirert av Destiny og lignende spill. På E3-messen viste det seg at Black Panther og War for Wakanda-utvidelsen vil komme allerede i august, men dessverre er det ikke alt som går som planlagt.

Nå forteller utviklerne at Marvel's Avengers sin såkalte Patrol Mode ikke vil være klar før en gang etter War for Wakanda i stedet for i løpet av sommeren. Dermed vil vi ikke kunne begi oss ut på små oppdrag og gjøremål i de ulike områdene før en gang i høst, men vi får heldigvis en slags kompensasjon.

Som en erstatning for Patrol Mode vil både Omega-Level Threat: Family Reunion, multiplayer Mega Hives og permanent gjøre det mulig å bruke flere av samme helt være klare en gang i juli. Dette er siden ønsket var å ha såkalt endgame-innhold klart før lanseringen av War for Wakanda, noe som førte til prioriteringsendringer. På toppen av det hele er det den samme utviklergruppen som lager Family Reunion som også har ansvaret for å øke maksnivået, så flere ting måtte forskyves.

Når det gjelder multiplayer-utgaven av Mega Hives vil altså antall runder kuttes fra 8 til 4, men samtidig skal vanskelighetsgraden økes for å fortsatt gjøre denne delen av spillet til den nest mest utfordrende etter Omega-Level Threat-oppdrag.

Som følge av disse ser tidsplanen slik ut fremover, men forvent en enda mer detaljert utgave om en måned eller to.