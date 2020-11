Marvel's Avengers får Kate Bishop og mer historie i desember

Du ser på Annonser

Som forventet kollapset spillerbasen da Square Enix utsatte PlayStation 5- og Xbox Series-utgavene av Marvel's Avengers og implementeringen av Kate Bishop, men de har selvsagt ikke tenkt å gi opp enda av den grunn. Heldigvis trenger vi ikke å vente mye lenger på den første utvidelsen heller.

Dagens War Table-sending fokuserte som lovet på Kate Bishop, og gjorde det klart at hun kommer til spillet den 8. desember. Samtidig får vi altså også noen nye historieoppdrag som lar oss bli bedre kjent med denne utgaven av Bishop. Videoen viser at hun ikke bare vil ha buen og ulike piler heller, for sverdet hennes kommer selvsagt også godt med i kamp mot blant annet den nye fiendetypen Super Adaptoid. Ganske nyttig siden hun kan teleportere også.

Hva spesielle ferdigheter angår er Support Heroic-en hennes Decoy. Som du sikkert forstår av navnet er dette et hologram som vil stjele oppmerksomheten til fiender, og oppgraderinger av denne lar deg og kopien bytte plass og sprenge sistnevnte i fillebiter sammen med fiender i nærheten.

Assault Heroic-en hennes er Warp Arrow, og lar deg teleportere enda lenger samtidig som en stor eksplosjon både skader fiender og får de til å sveve relativt forsvarsløse i luften. Partnere kan også utnytte denne med en oppgradering. Når det gjelder Ultimate Heroic-en hennes er den Quantum Overdrive. Med uendelig intrinsic (indre eller iboende energi høres kjedelig ut) energi og spesielle kvante-piler vil denne raskt kunne eliminere fiender både nært og fjernt.

Med tanke på at Kate Bishop har blitt utsatt helt til desember aner du vel at vi får dårlige nyheter også, for dette betyr at Hawkeye først kommer en gang på nyåret. Heldigvis er i alle fall jeg alltid interessert når det er snakk om tidsreiser og nye områder, så da blir det nok en del Marvel's Avengers i både julen og starten av 2021 også.