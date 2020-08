Marvel's Avengers har enda flere PlayStation-eksklusiver

Du ser på Annonser

Meningene var delte da Crystal Dynamics bekreftet at Spider-Man kommer eksklusivt til PS4- og PS5-utgavene av Marvel's Avengers i går, men studioet er tydeligvis ikke redd for bråk.

Nå har de nemlig lagt ut en ny artikkel på PlayStation Blog hvor de offentliggjør enda flere av eksklusivene PlayStation-spillere kan glede seg til. For det første får de som spiller på Sonys konsoller ekstra Community Challenges, altså utfordringer spillerne på den plattformen skal prøve å klare sammen for belønninger. I tillegg får vi (ja, jeg går for PS-utgavene) tretti dagers tidlig tilgang til legendariske kostymer, emotes, takedowns og navneplater for alle de seks heltene som er der på lanseringsdagen og de som kommer senere. På toppen av det hele får alle PlayStation Plus-medlemmer et sjeldent kostyme, en navneplate og 100 Credits for hver nye helt som blir tilgjengelig, samt en spesiell Ms. Marvel-pakke den 4. september. Alt dette og tidlig tilgang til betaen som altså starter på fredag.