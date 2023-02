Marvel's Avengers' medregissør sier det "var en utfordrende produksjon"

HQ

Marvel's Avengers var et av de mest motstridende spillene de siste årene med et greit gameplay som dessverre led av dårlig variasjon og et horribelt loot-system. Selv om Crystal Dynamics har jobbet med å forbedre spillet siden den gang og har introdusert en rekke tilleggsinnhold, vil de forlate Marvel's Avengers senere i år.

Men før en tid har spillets "Co-creative director", Cezar Virtosu, snakket med Edge Magazine (takk, GamesRadar) og beklaget tilstanden til Marvel's Avengers, samt gitt et lite innblikk i hvordan det var å jobbe med spillet.

"Det var en utfordrende produksjon, la oss si. Det beklager jeg."

Virtosu har ikke vært en del av Marvel's Avengers-utviklingen på en stund, ettersom utvikleren forlot supportstudioet Virtuos i 2020 for å bli med i Hexworks ettersom for å lage The Lords of the Fallen som kommer til PC, PS5 og Xbox Series.