Marvel's Avengers skal drepes i september

Mens noen av oss i det minste likte Marvel's Avengers litt da den ble lansert i 2020 var det ingen tvil om at mange forbedringer måtte gjøres hvis Square Enix ville at den skulle leve videre i lang tid. Dessverre ble det raskt gjort klart at den japanske utgiveren som vanlig hadde satt salgsforventningene altfor høyt, og nytt innhold som kontinuerlig ble forsinket for å oppdatere og finpusse det som allerede var der hjalp ikke akkurat. Derfor har mange av oss bare ventet på kveldens kunngjøring.

Crystal Dynamics og kompani kan, etter måneder med rykter, bekrefte at de vil stoppe utviklingen og støtten for Marvel's Avengers etter en siste oppdatering 31 mars. Denne siste oppdateringen vil bare gjøre noen balanseendringer og ta ned spillets Marketplace.

Årsaken til sistnevnte er at det ikke vil være mulig å kjøpe Credits lenger, og det som er igjen på kontoen din vil bli konvertert til Units, Upgrade Modules, DNA Keys og andre ressurser. Det betyr ikke at du bør gå på en helt syk handletur, for alle antrekk, takedowns og slikt blir gratis samme dag.

Det kommer muligens noen små justeringer månedene etter dette, for utviklerne skal ikke vil slutte å støtte spillet helt før 30. september. Når den dagen kommer vil Marvel's Avengers' historiedel og multiplayer fortsatt være spillbare, men det faktum at spillet blir fjernet fra de digitale butikkene gjør det helt klart at vi ikke bør forvente den minste endring etter det.

I det minste er det fascinerende at spillets annonseringstrailer på en måte fungerer som en passende avslutning også, så la oss stoppe dekningen av Marvel's Avengers på samme måte som den startet.