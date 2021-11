Marvel's Avengers: Spider-Man - Førsteinntrykk

HQ

Om litt over en uke skal Crystal Dynamics nok en gang komme med en solid utvidelse av Marvel's Avengers-opplevelsen. Ikke bare vil oppdateringen markere inntoget til den nyeste helten i form av PlayStation-eksklusive Spider-Man, men vi vil også få se noe vi ikke har sett i Avengers tidligere: et raid. Med alt det nye å se frem til har jeg fått anledning til å se på det nye innholdet i forkant av lanseringen, der jeg også har vært heldig nok til å se Spidey vise sine ferdigheter på en haug av AIM-soldater og dratt på eventyr til Wakandas Vibranium Mound for å stoppe en herjende og hypersonisk Klaw.

Bare en ung mann fra Queens

La oss begynne det hele med å snakke om nettspinneren fra Queens. Spider-Man komme til Marvel's Avengers som en PlayStation-eksklusiv rollefigur (tilgjengelig for både PS4- og PS5-spillere). Gjennom en helt ny Hero Event kalt With Great Power kan man låse opp og umiddelbart ta Spider-Man i bruk. Du trenger ikke å fullføre Reassemble-historietråden eller noen Operations som har blitt lagt til i etterkant, du kan bare plukke opp spillet og starte oppdraget fra War Table for å begynne å spille som Spidey.

Hva innebærer det? I With Great Power har Spider-Man kommet til Avengers med behov for hjelp. Peter Parker, som på dette tidspunktet er en praktikant hos AIM, har oppdaget at selskapet har funnet ut en måte å gjøre soldatene sine ustoppelige på, og har hyrt inn hjelp fra Avengers for å stoppe AIM fra å få tak i teknologien som er nødvendig for å oppnå målet. I løpet av samarbeidet sitt med den legendariske gjengen av superhelter former Spider-Man et bånd med Ms. Marvel og Black Widow, og han ender til slutt opp med å bestemme seg for at det ikke er så verst å spille på lag og tar derfor et uvanlig valg om å bistå Avengers i deres fremtidige oppdrag.

Crystal Dynamics' versjon av rollefiguren er beskrevet i Deep Dive som at han «er i starten av 20-årene, i overkant ansvarlig, lett til sinns men fjern, og bærer byrden av sitt dobbeltliv,» og selv om han viser tegn til den typiske Spider-Man vi er vant med fra andre steder er denne versjonen ikke like spøkefull eller eplekjekk i tonen.

Selv om han eksklusiv til PlayStation er ikke Avengers' Spider-Man den samme personen som Insomniacs Spider-Man, til tross for det faktum at de to deler mange av de samme bevegelsene og handlingene. Han kan svinge seg gjennom nivåer ved hjelp av et system som virker som en mer utvannet versjon av hva som ble servert i Marvel's Spider-Man, og han kan også hoppe, sparke og slå på lignende vis. Dette er mest merkbart når man er på farten, ettersom veggløpingen og nettspinningen virker til å være ganske like bevegelser som dem vi fikk i 2018-spillet, noe som ofte også er tilfelle i kamper.

Siden Spider-Man har et ganske fleksibelt utvalg av angrep og evner, noe som gjør ham mer lik Black Widow enn Captain America eller Black Panther, bruker han en kombinasjon av nærkamp og luftangrep. Du kan slippe løs en rekke slag og spark og deretter kaste fiender sømløst opp i lufta for å fortsette angrepet med et akrobatisk kampsportshow. Når det gjelder selve evnene er disse mer elementære som Web-Pull og Web-Whirlwind, som ser forbausende like ut som Web Throw og Spin Cycle fra Insomniacs spill.

Jeg spurte den ledende heltedesigneren i Crystal Dynamics, Scott Walters, om likhetstrekkene mellom Spider-Mans bevegelser i Marvel's Avengers og det som har blitt vist i Insomniac-spillene. Walters fortalte meg: «Vi hadde ingen åpen chat eller noe i den duren, men det er definitivt tilfelle at når man ser på Spider-Man og hva han kan gjøre, ønsker man å forsikre seg om at man forblir tro mot figuren, selv om det skulle ligne på noe andre har gjort tidligere. Jeg gikk tilbake og kikket på alle versjoner av Spider-Man som noen gang har vært i et dataspill, og du kan se ting så langt bak i tid som den første PlayStation som også ble gjort i Insomniac-spillene. Det er en arv her som handler om hva Spider-Man er forventet å kunne gjøre.»

Når det gjelder de mer komplekse evnene er de litt mer originale, slik som Assault Heroic Ability (Web-Bomb) som lar deg slenge en massiv ball av spindelvev på fiendene slik at de blir festet til omgivelsene eller binder dem til hverandre, litt avhengig av hvordan du justerer evnen.

Support Heroic Ability kalles Spider-Drone og lar Peter hoppe i lufta og lande på samme det igjen, der han i mellomtiden kaller inn en Spider-Drone som farter rundt på slagmarken og binder opp fienden med spindelvev så lenge den er aktiv. Evnen kan også bli spesialisert slik at Peters landingspunkt skaper et helbredelsesfelt som holder vennene i live.

Til slutt har vi hans Ultimate Heroic Ability, Wrecking Ball. Denne lar Peter lage en gigantisk spindelvevball før han kaster den over hodet og slenger den i bakken for å gjøre massiv skade. Den kan også bli justert på mange måter, inkludert at Peter bruker spindelvev på sine egne hender og føtter slik at ha kan påføre spindelvevets statuseffekter på fiender ved hjelp av vanlige nærkampangrep.

Det eneste som gjenstår å nevne om Spider-Man er at hans langdistanseangrep bruker nettskyterne for å skade og binde opp fiendene, og at kontringsangrepet hans får en personlig touch i form av at edderkoppsansen varsler ham om fare. På toppen av dette vil Spider-Man ha 40 antrekk og 20 emotes som kan brukes, der mange av dem kan tjenes opp gjennom nye Spidey-spesifikke utfordringer og flere av dem blir tilgjengelige for kjøp.

Wakanda er under angrep ... igjen

Avengers' første raid, Discordant Sound, tar vår superheltgruppe med tilbake til Wakanda for å hamle opp med Klaw nok en gang. Skurken som nå har blitt hypersonisk har vendt tilbake for å korrumpere Vibranium Mound som Wakanda er avhengig av. For å hjelpe til med å nøytralisere trusselen blir Avengers sendt inn i Wakandas gruver for å stoppe Klaw igjen, hvor de underveis må hamle opp med alle slags gåter og overveldende tøffe fiender.

Ettersom dette er et raid har Discordant Sound blitt utviklet som høydepunktet av sluttspillaktiviteter, noe som betyr at du virkelig må spesialisere laget ditt for å kunne hamle opp med utfordringen som venter deg. Med massive edderkopproboter, nye hypersoniske fiender, gåter som skal løses og generelle landskapsutfordringer som må forseres er raidet bygget for å være lengre enn det typiske sluttspillinnholdet, og det er dessuten langt mer belønnende for å kompensere for den høyere vanskelighetsgraden.

Et par kjærkomne endringer

Dette bringer meg over til de andre forbedringene som blir introdusert som følger av oppdateringen. Med det nye sluttspillinnholdet å utforske vil Marvel's Avengers få en ny maksgrense som øker maksnivået fra 150 til 175. Sterkere utstyr kan opptjenes gjennom de vanlige kanalene helt frem til nivå 160, hvorpå utstyret må tjenes opp gjennom selve raidet som er beregnet til å ha rikelig med belønningsmuligheter.

For å imøtekomme nivåstigningen vil Crystal Dynamics justere måten spillerne kan tjene høynivåutstyr på. Ukentlige mål, Omega Level Threat-oppdrag og raidet vil alle kunne gjennomføres ukentlig for hver helt, hvilket betyr at du kan fritt øke nivået på hver enkelt Avenger uten at det går på bekostning av hvor ofte du får kraftig gods for hver rollefigur.

På toppen av dette vil ikke utstyr lenger ha et tak på hvor mange ganger det kan bli oppgradert, hvilket betyr at perfekte gjenstander som du har lagret siden nivå 102 nå kan bli forbedret og brukt i sluttspillaktivitetene, men å gjøre dette vil kreve ganske mye ressurser.

Den siste store endringen som kommer er Shipments-systemet, som nå vil gi spillerne enda flere muligheter til å tjene opp kosmetisk innhold i spillet. Systemet lar spillerne bruke sine dyrekjøpte Fragments til å kjøpe en daglig rotert Shipment for å plukke opp et spesifikt antrekk eller andre kosmetiske gjenstander. Du kan se akkurat hva som blir tilbudt i den enkelte Shipment før du kjøper noe, og skulle du kjøpe et duplikat blir du kompensert med Fragments slik at du kan kjøpe enda flere Shipments i fremtiden. Crystal Dynamics belønner også spillerne med en daglig Shipment hvis de deltar i noen form for flerspilleraktiviteter så snart systemet er lansert.

Dette oppsummerer alt nytt som kommer som en del av Patch 2.2. Du kan begynne å spille som Spider-Man på PS4 og PS5 fra og med 30. november, samt kaste deg ut i Discordant Sound på alle plattformer samme dag.