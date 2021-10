Marvel's Guardians of the Galaxy er dagens GR Live-spill

HQ

Gjør deg klar for 80-talls puddelrock og overdreven action om bare et par timer, for klokken 16 skal vi tilbringe litt tid med det nye Marvel's Guardians of the Galaxy. Her bys det på både action og eventyr i tredjeperson, levert av Eidos-Montréal (Deus Ex: Mankind Divided og Shadow of the Tomb Raider), komplett med en helt ny historie uavhengig av filmene og tegneseriene.

Hvorfor du ikke bør gå glipp av dette forklarer Eirik nærmere i sin anmeldelse, og du kan bli med på vårt intergalaktiske eventyr på vår GR Live-side. Ses vi?