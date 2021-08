HQ

Da vi fikk en ny videodabok om musikken i Marvel's Guardians of the Galaxy fra Eidos-Montréal i forrige uke trodde jeg at dette betydde at torsdager ville forbli spillets nyhetsdager, men slikt er det ikke tid til.

Den nyeste traileren fra Marvel's Guardians of the Galaxy er scenen hvor våre kjære helter blir introdusert for en annen slemming i spillet kalt Grand Unifier Raker, og det må være lov å si at møtet ikke akkurat starter veldig hyggelig.