Marvel's Guardians of the Galaxy-trailer introduserer slemmingen

Vi har ikke hørt stort om Eidos-Montréal sitt Marvel's Guardians of the Galaxy etter at spillet ble bekreftet i juni, så det er ikke rart enkelte har vært nervøse med tanke på lanseringen i oktober. Heldigvis kan det virke som om mye mer informasjon er på vei.

Square Enix har gitt oss en godt over tre minutter lang trailer som viser hvordan det kan gå første gangen vi møter slemmingen Lady Hellbender i Marvel's Guardians of the Galaxy. Jeg skriver "kan" siden vi får et eksempel på dialogvalgene i spillet, hvor vi enten kan be Drax bli med på en liten flørt eller ta ordet selv. Vi får se akkurat hvor stor forskjell de ulike valgene vil kunne utgjøre fra og med den 26. oktober.