Marvel's Spider-Man 2 har solgt 11 millioner eksemplarer

Sony solgte ikke så mange PlayStation 5-konsoller som de hadde håpet i forrige regnskapsår (selv etter å ha senket forventningene), men det betyr ikke at det japanske selskapet lider.

Den nyeste forretningsrapporten avslører at PS5-generasjonen er Sonys mest lønnsomme hittil. Ikke fordi det er flere aktive brukere på PlayStation 5 enn PS4, ettersom de nærmest er helt like, men fordi PS5-eiere bruker langt mer penger på DLC, utvidelser og tjenester enn de på forrige generasjon. En av grunnene til dette er at PS5-spillere har flere spilletimer enn de med en PS4, så det er ingen tvil om at økningen av live-tjenester og free-to-play-spill har hjulpet.

Det betyr ikke at Sony vil tvinge alle studioene sine til å lage denne typen spill, selv om det virket slik for noen år siden. Side 23 i presentasjonen viser at Naughty Dog, Santa Monica Studios, Insomniac, Sucker Punch og Asobi vil fortsette å lage historiefokuserte enspiller-spill, mens Bungie, Firewalk, Haven og lignende vil ta seg av live-service-titlene.

Ikke en dum idé når presentasjonen også bekrefter at Marvel's Spider-Man 2 har solgt mer enn 11 millioner eksemplarer. Ikke dårlig for en (foreløpig) PlayStation 5-eksklusiv, men fjorårets Insomniac-hack viste at det kanskje ikke er så høyt som håpet. Sony gjør det likevel helt klart at Spider-Man vil fortsette å være en av de største franchisene sammen med God of War, The Last of Us, Horizon, Ghost of Tsushima, Gran Turismo og Destiny, noe som betyr at vi vil se oppfølgere og spin-offs fra alle disse i fremtiden.