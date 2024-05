Sony bommet litt på det reviderte salgsmålet og har nå solgt 59,2 millioner PlayStation 5

HQ

Tidlig tirsdag morgen slapp Sony sin siste økonomiske rapport for perioden januar - mars samt regnskapsåret 2023, hvor de hadde mye informasjon å dele om PlayStation 5.

Som vi fortalte i februar, hadde Sony håpet å selge 25 millioner konsoller i løpet av regnskapsåret (april 2023 til mars 2024), men etter at salget bremset opp, senket de forventningene med fire millioner til 21 millioner enheter. De klarte ikke å nå dette målet heller, men de kom ganske nærme, og totalt ble det solgt 20,8 millioner PlayStation 5 i løpet av perioden. Sony skriver også at det i siste kvartal ble solgt 29% færre konsoller enn i samme kvartal i 2023.

Nå skriver de at de forventer at PlayStation 5 vil fortsette å synke i salg i løpet av inneværende regnskapsår (som avsluttes i mars 2025), og lande på totalt 18 millioner enheter. Dette høres kanskje rart ut med tanke på at de forventes å lansere en PlayStation 5 Pro i år eller tidlig neste år, men de har tidligere flagget at ingen store spill i deres mest populære serier vil bli lansert i år, noe som selvfølgelig har en innvirkning.

Selv om det er uheldig å se at salget går dårligere for Sony, fortsetter den å selge jevnt og trutt og er historisk sett den tredje raskest selgende PlayStation-konsollen (etter PlayStation 2 og 4) og ligger nå på totalt 59,2 millioner solgte enheter, noe som anslås å være mer enn dobbelt så mye som Xbox Series S/X.

Hva tror du Sony må gjøre for å sikre at denne generasjonen ikke fører til tap av markedsandeler for Sony?