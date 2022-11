HQ

I forrige uke avslørte Player First Games at Marvin the Martian ville bli en del av MultiVersus i løpet av sesong 2, og det viser seg at vår vesle venn er langt nærmere enn de fleste trodde.

Utviklerne har gått på Twitter for å fortelle at Marvin the Martian faktisk kommer til MultiVersus allerede i dag. Nærmere bestemt er planen å lansere han etter å ha stengt serverne fra rundt klokken 18 til 19, men vi skal få se han i aksjon allerede 1830 når en spesielle stream starter her.