Mass Effect 4 er fortsatt i forproduksjon

Det sies å følge en lignende tidslinje som Dragon Age: Dreadwolf, noe som betyr at det fortsatt er mange år igjen.

Mass Effect 4 viser frem nytt hintende bilde

den 7 november 2022 klokken 17:39

Det har snart gått to år siden vi fikk den første traileren for spillet vi foreløpig kan kalle Mass Effect 4, og nøyaktig ett år siden Bioware ga oss et mystisk bilde med...