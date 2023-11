Mass Effect 4 får en mystisk teaser-trailer

HQ

Etter at avduket det vi inntil videre kaller Mass Effect 4 på The Game Awards i 2020 har Bioware brukt de neste årene på å gi oss små hint hver 7. november (N7-dagen), og i år er intet unntak.

Studioet startet med å dele et N7-innlegg på nettsiden sin, fylt med binær kode spredt utover teksten. Løsningen på dette førte oss til en nedtelling kalt Epsilon. Et interessant valg, ettersom det bare var 30 minutter igjen da Bioware delte gåten, men det betydde i det minste at vi ikke trengte å vente lenge. Nedtellingen er nettopp avsluttet, og vi kan nå se det ekstremt korte videoklippet nedenfor.

Støvlene ser ut som noe Liara ville hatt på seg, men det er bare en gjetning. Hun er også den eneste vi er helt sikre på kommer tilbake i spillet, så dette er bare slemt av Bioware. Det er også interessant at nettstedet sier at det er sendt et nødsignal fra Andromeda. Det skal visstnok være en kryptering til som skal løses, så la oss håpe at vi får se en mye lengre trailer i løpet av de neste minuttene/timene. Følg med.