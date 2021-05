Mass Effect Legendary Edition byr på gratis ekstrainnhold

Du ser på Annonser

Vi er bare litt over en uke unna lanseringen av Mass Effect Legendary Edition, og millioner av spillere gleder seg til å spille den fantastiske trilogien igjen eller for første gang. Gledelig nok vil denne samlingen som vi vet inneholde nærmest alt utenom én utvidelse, men noen av godbitene kan du få allerede nå.

Bioware og EA har nemlig bestemt seg for å gjøre mye av innholdet som man tidligere kun fikk med Deluxe-utgavene av Mass Effect 2 og Mass Effect 3 frem til den 31. mai. Ved å gå inn her kan du få lydsporet på 88 melodier (inkludert den helt nye Resynthesis), 2 konsepttegning-bøker, de to tegneseriene Mass Effect: Redemption (første nummer) og Mass Effect: Invasion (første nummer) og et kult litografi av Normandy.