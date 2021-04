Mass Effect Legendary Edition er klart for lansering

Du ser på Annonser

Så sent som i går fikk vi se utsettelsen av et mai-spill da Arkane bekreftet at Deathloop måtte flyttes til september, så spill er tydeligvis ikke trygge selv når lanseringen er relativt nærme i disse dager. Heldigvis kan man alltid stole på Commander Shepard.

Mac Walters, som er "Project Director" hos Bioware, kan annonsere at Mass Effect Legendary Edition har "gone gold", og dermed er klar for lansering den 14. mai. Da kan jeg jo like gjerne minne om noen av endringene disse utgavene vil gjøre og denne sammenligningsvideoen.