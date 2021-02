Du ser på Annonser

Tidligere denne uka kom endelig den første traileren til Mass Effect Legendary Edition, og samtidig ble det avslørt at spillet lanseres den 14. mai. Nå har en fan satt sammen en video som sammenlikner den nye utgaven av trilogien med originalen.

Det er en veldig gjennomført video, og viser grafikk fra eksakt samme steder og vinkler for at du side ved side skal kunne se hva som er blitt forbedret. Surf over til denne linken for å se selv.