Mass Effect Legendary Edition-trailer viser hvor mye penere det er

Mass Effect Legendary Edition er klart for lansering

den 10 april 2021 klokken 00:10 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Så sent som i går fikk vi se utsettelsen av et mai-spill da Arkane bekreftet at Deathloop måtte flyttes til september, så spill er tydeligvis ikke trygge selv når...