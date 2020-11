Mass Effect-remasterene bekreftet - kommer til våren

I januar skrev jeg om at remastere av Mass Effect-trilogien var på vei og ville slippes i løpet av høsten om alt gikk som planlagt. På grunn av Covid-19 ble det ikke en lansering i år, men samligen er heldigvis ikke så veldig langt unna.

For etter lang tid med hinting har Bioware annonsert det som heter Mass Effect Legendary Edition. Dette er en samling av Mass Effect, Mass Effect 2 og Mass Effect 3 med alt av enspillerfokuserte utvidelser og en rekke visuelle forbedringer som skal komme til PC, PS4 og Xbox One når våren er her. Hva spesifikke forbedringer angår kan vi glede oss til en bildeoppløsning på 4K, bedre bildeoppdatering og en rekke forbedringer av både figurmodeller, omgivelser og mer vi skal få detaljert senere.