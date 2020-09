Mass Effect-remasterene utsettes til 2021

I januar kunne jeg bekrefte at Bioware jobber med å pusse opp de tre første Mass Effect-spillene til PC, PlayStation 4 og Xbox One. Planen var da å slippe samlingen tidlig i høst, men som alle har fått med seg går ikke ting helt som planlagt i 2020. Dette gjelder også disse remasterene.

Av det jeg hører har nemlig utviklerne fått tillatelse fra EA til å utsette det som visstnok går under navnet Mass Effect: Legendary Collection fra slutten av oktober til en gang i starten av 2021. Grunnen er enkelt nok at arbeidet med spillene, og da spesielt det første, har gått en del tregere enn planlagt som følge av Covid-19, og siden både Bioware og EA ønsker at samlingen skal leve opp til kvalitetsstempelet serien hadde før Mass Effect: Andromeda er de villige til å ta noen ekstra måneder med finpuss.