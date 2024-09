Massive vil fikse de obligatoriske snikesekvensene og øyeblikkelige oppdragsfeil i Star Wars Outlaws med en oppdatering

HQ

Hvis du allerede har prøvd Star Wars Outlaws og er fordypet i romeventyr sammen med Kay Vess og Nix gjennom Outer Rim i "en galakse langt, langt borte", har du sannsynligvis allerede måttet lide deg gjennom det straffende stealth-systemet. Star Wars Outlaws skiller seg ut som en av de beste fordypningene i Star Wars-universet utover de originale filmene, men det er visse systemer som har blitt virkelige hindre for progresjonen og fått mer enn én spiller til å kaste inn håndkleet.

Dette er tilfellet med sniking, som selv i de første delene av spillet kan prøve tålmodigheten din med sin overdrevne "straff" og uberegnelige fiender som tvinger deg til å spille seksjonen om og om igjen. Vi i Gamereactor har fortsatt mareritt om det, så mye at vi har publisert en guide slik at ingen andre trenger å utsette seg for denne pinen.

Under et intervju med GamesRadar erkjente spillets kreative direktør, Julian Gerighty(som ikke var så fornøyd med anmeldelsesscoren på Metacritic) at den umiddelbare feilingen i de tidlige delene av spillet er for vanskelig og utilsiktet, og lover til og med å fikse det i en kommende oppdatering.

"Du tenker sannsynligvis på et av de tidlige oppdragene i Mirogana, som er utrolig straffende, og for meg er det en feil, og dette er noe vi kommer til å jobbe med å forbedre. Jeg tror ikke det betyr at vi må fjerne fail-status helt, men jeg tror det finnes millioner av lavthengende frukter der vi kan gjøre det så mye morsommere og mer forståelig."

"Vi vil bare ikke at det skal føles urettferdig. Og i dag synes jeg det føles urettferdig, og tro det eller ei, dette var ikke vår intensjon. Dette er mer noe som har sneket seg inn i løpet av den siste uken eller så, og som vi allerede er i gang med å rette opp i en oppdatering som kommer ut om kanskje ti dager."

Så det ser ut til at denne typen "progresjonsvegger" i Star Wars Outlaws-spillerens spill snart kan være mye mer tilgjengelig.

Har du støtt på dette problemet i spillet ditt? Hva synes du om Star Wars Outlaws så langt?