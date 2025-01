Matt Reeves avslører hva som skal til for å få Batman med i DCU

HQ

Mens James Gunns DCU virker fullt av håp, som vist i Superman-teaseren, og Matt Reeves' The Batman-univers virker fullt av grus og kantighet, kan de to kollidere. Det mener i hvert fall Reeves selv, som snakket med Josh Horowitz på den røde løperen under Golden Globes.

"Det kommer egentlig ned til om det gir mening eller ikke", sa Reeves. "Det var en historie jeg ønsket å fortelle, vi kaller den den episke krimsagaen og alt det der, og det er det vi ønsket å gjøre, og det har vært viktig for meg å kunne spille den ut."

Selv om Reeves absolutt virker åpen for ideen hvis alt går bra, fokuserer han først og fremst på sitt eget univers. "Hva fremtiden bringer, kan jeg egentlig ikke fortelle deg, jeg har ingen anelse akkurat nå, bortsett fra at jeg er opptatt av å få filmet Batman 2 og å gjøre den til noe virkelig spesielt, noe som selvfølgelig er det viktigste."

The Batman Part II ble nylig utsatt til 2027, noe som var et slag for mange fans av den opprinnelige filmen fra 2022. DC-fansen har likevel mye å se frem til i mellomtiden, så lenge James Gunns nye DCU kan leve opp til hypen.