Max Verstappen biter seg i tungen etter straffen som kostet ham seieren i Saudi-Arabia

HQ

Oscar Piastri leder nå Formel 1-klassen etter sin tredje seier for sesongen i Saudi-Arabia. Den 24 år gamle australieren nøt godt av en fem sekunders straff til Max Verstappen: Den nederlandske mesteren forlot banen og fikk en fordel i den første svingen mens han kjempet mot Piastri. Med straffen sonet, endte Verstappen 2,8 sekunder bak Piastri.

I løpet klaget Verstappen over straffen, men han ble advart om ikke å si det. Senere, på pressekonferansen etter løpet i Jeddah, erkjente Verstappen at straffen "potensielt" kostet ham seieren. Han nektet imidlertid å ta ut sinnet sitt, og henviste til FIAs strenge regler for førerens oppførsel og språkbruk. "Alle er super-sensitive når det gjelder alt. Og det vi har for øyeblikket, kan vi ikke være kritiske uansett. Så mindre snakk er enda bedre for meg", klaget nederlenderen, og antydet at folk "ikke kan håndtere den fulle sannheten" (via BBC).

Sent i forrige sesong ble Verstappen straffet med"arbeid av offentlig interesse" for å ha bannet (og sagt at bilen hans var "f*cked").

Selv om han ikke hadde brukt stygt språk, utgjorde Verstappen en fare for seg selv ved å kritisere straffen, og til og med si at han ikke var enig. Regelen sier at førere er forbudt å "bruke ord, gjerninger eller skrifter som har forårsaket moralsk skade eller tap for FIA", så det utelukker enhver opposisjon mot reglene. "Jeg foretrekker å ikke snakke så mye, for noen ganger kan ordene dine bli forvrengt eller folk tolker det på en annen måte. Det er ærlig talt bedre å ikke si for mye", sa Max Verstappen.