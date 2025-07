Fikk Christian Horner sparken på grunn av anklager om upassende oppførsel?

HQ

Avskjedigelsen av Red Bull Racing-sjef Christian Horner kom som en overraskelse på alle i går, men sannheten er at det var mange tegn som pekte mot at han skulle forlate teamet etter 20 år. De siste 18 månedene har ikke vært fruktbare for Red Bull Racing på banen: De tapte konstruktørmesterskapet i 2024, vil ikke vinne noen av titlene i 2025 (Max Verstappen vil trenge et mirakel for å ta igjen McLaren-førerne), og hadde hatt flere uberegnelige endringer, inkludert å betale for sparkingen av Sergio Pérez, degradere Liam Lawson etter bare noen få løp, og selvfølgelig avgangen til ingeniør Adrian Newey i april 2024.

Det er mer (andre høyt profilerte personer i Red Bill har sluttet, inkludert sportsdirektør Jonathan Wheatley i august 2024 og strategisjef Will Courtenay i september), og det er velkjent at Horner ikke var på god fot med Jos Verstappen, og faren til F1-mesteren ba offentlig om Horners avgang.

Det meste av denne uroen kan spores tilbake til februar 2024, og anklagene mot Christian Horner fra en kvinnelig ansatt, som beskyldte ham for upassende og tvingende oppførsel. Påstandene var uspesifiserte, og den kvinnelige medarbeideren var aldri anonym. Etter en intern gransking ble Horner frikjent to ganger av en uavhengig advokat.

Et døgn etter at han ble frikjent, ble det imidlertid lekket en rekke WhatsApp-meldinger på nettet som angivelig var relatert til saken. Sannhetsgehalten i disse ble aldri bevist. Helmut Marko, tidligere fører og rådgiver i Red Bull, ble mistenkt for å ha lekket meldingene, noe som førte til større splittelser innad i Red Bull, der Max Verstappen lovet lojalitet til Marko og beskyttet ham mot en exit: Hvis Marko fikk sparken, ville den nederlandske føreren også gå.

Selv om Horner ble frikjent juridisk, er det sannsynlig at spenningen rundt denne saken kan ha hatt en innflytelse på Neweys avgang to måneder senere, og at Horner mistet mer og mer tillit, alt mens teamet ikke produserte bedre sportslige resultater, tvert imot, de ble dårligere og dårligere.